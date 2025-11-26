Украинские войска атаковали военный завод в Чувашии

26 ноября Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины наносили результативные удары по военным целям и объектам ВПК страны-агрессорки России. Взрывы гремели не только на территории врага, но и в пределах ТОТ Украины.
Главные тезисы
- Под удары Украины попал завод ВНИИР-Прогресс.
- Также в зоне поражения оказался командный пункт одного из подразделений из состава 58 общевойсковой армии РФ.
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Ночью 26 ноября украинские защитники нанесли мощный удар по российскому заводу по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс".
Что важно понимать, он находится в Чебоксарах, республика Чувашия.
На фоне украинской атаки раздавались не только громкие взрывы, но и начался масштабный пожар.
Последствия этой "бавовны" пока уточняются и будут объявлены впоследствии.
Более того, указано, что под удары украинских дронов попали:
командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии РФ, зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе,
склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменце на ТОТ Донетчины,
место сосредоточения личного состава противника на Покровском направлении.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-