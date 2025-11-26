Украинские войска атаковали военный завод в Чувашии
Украинские войска атаковали военный завод в Чувашии

Генштаб ВСУ
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Читати українською

26 ноября Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины наносили результативные удары по военным целям и объектам ВПК страны-агрессорки России. Взрывы гремели не только на территории врага, но и в пределах ТОТ Украины.

Главные тезисы

  • Под удары Украины попал завод ВНИИР-Прогресс.
  • Также в зоне поражения оказался командный пункт одного из подразделений из состава 58 общевойсковой армии РФ.

Что известно о новых успехах Сил обороны Украины

Ночью 26 ноября украинские защитники нанесли мощный удар по российскому заводу по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс".

Что важно понимать, он находится в Чебоксарах, республика Чувашия.

На фоне украинской атаки раздавались не только громкие взрывы, но и начался масштабный пожар.

Завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в том числе модулей типа "Комета", применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр", модулях УМ.

Последствия этой "бавовны" пока уточняются и будут объявлены впоследствии.

Более того, указано, что под удары украинских дронов попали:

  • командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии РФ, зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе,

  • склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменце на ТОТ Донетчины,

  • место сосредоточения личного состава противника на Покровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают реализовать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии России против Украины, уничтожают врага, его технику и вооружение.

