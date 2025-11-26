"Нет шансов". Мерц обратился к Путину с предупреждением

Немецкий лидер Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге публично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и подчеркнул: у России больше нет шанса на победу в войне против Украины.

Мерц не верит в победу России

По словам канцлера, сохранение мира в Европе — это один из главных принципов работы его команды.

Именно поэтому Мерц пообещал, что будет делать все возможное для завершения российской войны, однако не допустит "капитуляции" Украины.

По его убеждению, без четкого совместной позиции Киева и Брюсселя не будет основания для настоящего, продолжительного мира.

Немецкий лидер поддерживает попытки президента США Дональда Трампа завершить войну, однако есть нюанс.

Мерц хочет, чтобы будущее Европы никто не решал без ее ведома, ведь она мощный геополитический игрок.

Канцлер в очередной раз напомнил, что страна-агрессорка РФ могла бы закончить войну за считанные минуты, если бы действительно этого хотела.

Немецкий лидер публично пообещал, что Берлин будет поддерживать Украину "как можно дольше", а также одобрит инициативу использования замороженных российских активов, "доступных для этой цели".