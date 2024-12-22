Кремль активізує зусилля з популяризації військової служби серед молоді, включно з мешканцями окупованих територій України. Ці кроки спрямовані на забезпечення довгострокової підготовки до війни проти України.

РФ продовжує планувати війну проти України та інших західних країн

Як зазначають аналітики, російський диктатор Володимир Путін розширює програми військово-патріотичного виховання молоді на території РФ та в окупованих регіонах України.

Путін затвердив чотири основні напрямки, які включають:

створення та розвиток мережі "військово-спортивних таборів" для популяризації армійської служби серед молоді;

розширення програми "Дороги перемоги";

запуск онлайн-платформи для організації програм так званого військово-патріотичного виховання;

переведення одного з дитячих "оздоровчих таборів" на цілорічний режим роботи.

Програма "Дорогами перемоги" націлена на формування патріотичних почуттів у дітей та молоді, пропонуючи їм безкоштовні екскурсії до місць, що мають культурне й історичне значення для російської військової слави. Поширити

Експерти наголошують, що Кремль уже використовував військово-спортивні табори, такі як "Авангард", для мілітаризації та впровадження російських наративів серед української молоді. Зараз РФ розширює мережу подібних таборів на своїй території, прагнучи зміцнити збройні сили у довгостроковій перспективі.

Крім цього, Кремль планує підвищити статус інших молодіжних організацій, таких як "Юнармія" і "Рух перших", щоб залучати молодь до військової діяльності.

Путін також оголосив 2025 рік "Роком захисника Вітчизни", демонструючи пріоритетність ідеологічної підготовки населення через підтримку ветеранів та посилення військової пропаганди.

Кремль, очевидно, має намір використовувати військово-патріотичні організації для популяризації військової служби серед молоді, одночасно закладаючи основи для довготривалої війни в Україні та ймовірних майбутніх конфліктів із Заходом. Поширити

Кремль активно виховує нове покоління путіністів

Молоді росіяни доволі часто піддаються впливу кремлівської пропаганди та навіть не намагаються дізнатися правду про реалії війни РФ проти України.

Мар’яна Наумова — одне з найсвіжіших облич пропагандистської машини російського президента Володимира Путіна часів війни.

Вона є ведучою шоу флагманської телевізійної мережі “Первый канал”, яку контролює Кремль, має 85 000 підписників у Telegram, є постійною спікеркою на молодіжних форумах, в університетах і токшоу по всьому світу.

У минулому Наумова пауерліфтерка-вундеркінд із мізерним досвідом у журналістиці, однак це не завадило їй знімати репортажі про більшість головних боїв Росії за мирні українські міста, до прикладу Бахмут та Маріуполь.

У своїх сюжетах юна пропагандистка цинічно бреше, що солдати РФ, мовляв, здійснили вторгнення в Україну, щоб захистити російськомовних, попри те, що насправді вони вбивали, гвалтували на знущалися на невинними українцями.