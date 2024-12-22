Кремль активизирует усилия по популяризации военной службы среди молодежи, включая жителей оккупированных территорий Украины. Эти шаги направлены на обеспечение долгосрочной подготовки к войне против Украины.
Главные тезисы
- Путин активизирует усилия по популяризации военной службы среди молодежи, включая жителей оккупированных территорий Украины.
- Кремль расширяет программы лагерей и экскурсий для формирования патриотических чувств у детей и молодежи с целью пропаганды войны.
- Планируется привлечение молодежи к военной деятельности через увеличение статуса молодежных организаций и идеологическую подготовку населения.
- Российский диктатор Владимир Путин утвердил программы военно-патриотического воспитания, расширяя сеть лагерей и запуская онлайн-платформы для организации таких программ.
- Пропаганда и приемлемые для молодежи информационные платформы используются для милитаризации и пропаганды военной службы. Кремль позиционирует молодежь как будущее поколение защитников Отечества и пропагандистов российских идей.
РФ продолжает планировать войну против Украины и других западных стран
Как отмечают аналитики, российский диктатор Владимир Путин расширяет программы военно-патриотического воспитания молодежи на территории РФ и оккупированных регионах Украины.
Путин утвердил четыре основных направления, включающих:
создание и развитие сети "военно-спортивных лагерей" для популяризации армейской службы среди молодежи;
расширение программы "Дороги победы";
запуск онлайн-платформы для организации программ так называемого военно-патриотического воспитания;
перевод одного из детских "оздоровительных лагерей" на круглогодичный режим работы.
Эксперты отмечают, что Кремль уже использовал военно-спортивные лагеря, такие как "Авангард" для милитаризации и внедрения российских нарративов среди украинской молодежи. Сейчас РФ расширяет сеть подобных лагерей на своей территории, стремясь укрепить вооруженные силы в долгосрочной перспективе.
Кроме того, Кремль планирует повысить статус других молодежных организаций, таких как "Юнармия" и "Движение первых", чтобы привлекать молодежь к военной деятельности.
Путин также объявил 2025 год "Годом защитника Отечества", демонстрируя приоритетность идеологической подготовки населения через поддержку ветеранов и усиление военной пропаганды.
Кремль активно воспитывает новое поколение путинистов
Молодые россияне часто подвергаются влиянию кремлевской пропаганды и даже не пытаются узнать правду о реалиях войны РФ против Украины.
Марьяна Наумова — одно из самых свежих лиц пропагандистской машины российского президента Владимира Путина времен войны.
Она является ведущей шоу флагманской телевизионной сети Первый канал, которую контролирует Кремль, имеет 85 000 подписчиков в Telegram, является постоянной спикершей на молодежных форумах, в университетах и токшоу по всему миру.
В прошлом Наумова пауэрлифтерка-вундеркинд с мизерным опытом в журналистике, однако это не помешало ей снимать репортажи о большинстве главных боев России за мирные украинские города, например Бахмут и Мариуполь.
В своих сюжетах юная пропагандистка цинично лжет, что солдаты РФ, мол, совершили вторжение в Украину, чтобы защитить русскоязычных, несмотря на то, что на самом деле они убивали, насиловали и издевались над невинными украинцами.
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