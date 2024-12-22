Кремль активизирует усилия по популяризации военной службы среди молодежи, включая жителей оккупированных территорий Украины. Эти шаги направлены на обеспечение долгосрочной подготовки к войне против Украины.

РФ продолжает планировать войну против Украины и других западных стран

Как отмечают аналитики, российский диктатор Владимир Путин расширяет программы военно-патриотического воспитания молодежи на территории РФ и оккупированных регионах Украины.

Путин утвердил четыре основных направления, включающих:

создание и развитие сети "военно-спортивных лагерей" для популяризации армейской службы среди молодежи;

расширение программы "Дороги победы";

запуск онлайн-платформы для организации программ так называемого военно-патриотического воспитания;

перевод одного из детских "оздоровительных лагерей" на круглогодичный режим работы.

Программа "Дорогами победы" нацелена на формирование патриотических чувств у детей и молодежи, предлагая им бесплатные экскурсии в места, имеющие культурное и историческое значение для русской воинской славы. Поделиться

Эксперты отмечают, что Кремль уже использовал военно-спортивные лагеря, такие как "Авангард" для милитаризации и внедрения российских нарративов среди украинской молодежи. Сейчас РФ расширяет сеть подобных лагерей на своей территории, стремясь укрепить вооруженные силы в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Кремль планирует повысить статус других молодежных организаций, таких как "Юнармия" и "Движение первых", чтобы привлекать молодежь к военной деятельности.

Путин также объявил 2025 год "Годом защитника Отечества", демонстрируя приоритетность идеологической подготовки населения через поддержку ветеранов и усиление военной пропаганды.

Кремль, по всей видимости, намерен использовать военно-патриотические организации для популяризации военной службы среди молодежи, одновременно закладывая основы для долговременной войны в Украине и возможных будущих конфликтов с Западом. Поделиться

Кремль активно воспитывает новое поколение путинистов

Молодые россияне часто подвергаются влиянию кремлевской пропаганды и даже не пытаются узнать правду о реалиях войны РФ против Украины.

Марьяна Наумова — одно из самых свежих лиц пропагандистской машины российского президента Владимира Путина времен войны.

Она является ведущей шоу флагманской телевизионной сети Первый канал, которую контролирует Кремль, имеет 85 000 подписчиков в Telegram, является постоянной спикершей на молодежных форумах, в университетах и токшоу по всему миру.

В прошлом Наумова пауэрлифтерка-вундеркинд с мизерным опытом в журналистике, однако это не помешало ей снимать репортажи о большинстве главных боев России за мирные украинские города, например Бахмут и Мариуполь.

В своих сюжетах юная пропагандистка цинично лжет, что солдаты РФ, мол, совершили вторжение в Украину, чтобы защитить русскоязычных, несмотря на то, что на самом деле они убивали, насиловали и издевались над невинными украинцами.