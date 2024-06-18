Путін поїхав у Північну Корею. Чим це може загрожувати Україні

18 червня розпочинається дводенний візит Володимира Путіна до Північної Кореї, який стане другою в історії поїздкою глави російської держави до Пхеньяну. Що може бути на порядку денному переговорів Путіна та Кім Чен Ина.

Як візит Путіна до КНДР може погрожувати Україні

Війна з Україною зблизила Москву та Пхеньян, і справа не лише у північнокорейському озброєнні, яке так потрібне Росії. Хоча вже відомо про постачання Росії північнокорейських ракет та снарядів.

Показово, що у своїй статті для корейської преси напередодні візиту Путін окремо згадав про підтримку у війні проти України.

Ми високо цінуємо тверду підтримку КНДР у проведенні спеціальної військової операції (війни. — Ред.) Росії в Україні, — написав Путін. Поширити

Кім Чен Ин запросив Путіна до Північної Кореї після свого візиту до Росії у вересні минулого року.

Якщо попередня зустріч лідерів мала на меті закласти основу для їхніх відносин, то цей візит продемонструє досягнутий прогрес.

Зустріч Путіна й Кіма привертає увагу світової спільноти, зокрема, через можливу військову співпрацю.

Очікується також зміцнення зв'язків у культурній, сільськогосподарській, економічній та туристичній сферах.

Ще одним важливим аспектом є ставлення Путіна до обміну передовою зброєю та ядерної програми Північної Кореї.

Професор Університету північнокорейських досліджень у Південній Кореї Кім Дон Йоп вважає, що візит Путіна має радше символічний характер.

На його думку, Росія усвідомлює необхідність відновлення зв'язків з Південною Кореєю і навряд чи піде на провокаційну співпрацю з її сусідом — КНДР.

Росії потрібна зброя для війни в Україні

Російське вторгнення в Україну, що триває понад два з половиною роки, робить Північну Корею й Росію все більш залежними одна від одної.

КНДР, одна з найізольованіших держав у світі, може повернутися до економічного зростання, оскільки, як зазначають спостерігачі, постачання зброї для підтримки вторгнення Росії в Україну поповнять її державну скарбницю.

Професор Нам Сон Ук з Корейського університету вважає, що ключовим пунктом порядку денного переговорів Володимира Путіна з Кім Чен Ином буде "кількість зброї, яку КНДР може надати Росії".

Він вважає, що дискусії можуть вийти за рамки короткострокових угод щодо звичайних озброєнь. Дві країни імовірно домовляться про тіснішу військову співпрацю, включаючи спільну розробку систем озброєння.

Очікується, що в обмін на зброю Північна Корея захоче не лише постачання продовольства й палива.

Після невдалого запуску військового розвідувального супутника КНДР може запросити технічну допомогу Росії в аерокосмічних технологіях, прогнозує Нам.

Оскільки Пхеньян є потужним центром космічних технологій, допомога Росії мала б вирішальне значення для успішного запуску нових супутників.

Також очікується, що Північна Корея шукатиме підтримки Росії в удосконаленні своїх розвідувальних супутників та розробці атомних підводних човнів.

Путіну не подобається, що західна зброя потрапляє в Україну й загрожує материковій частині Росії. Він регулярно натякає на можливе використання ядерної зброї.

Однак співпраця в ядерній галузі або спільне використання ядерної зброї на Корейському півострові та в Північно-Східній Азії спровокує негативну реакцію з боку сусідів КНДР та Сполучені Штати, каже Нам.

Тож ці теми навряд чи "спливуть" на зустрічі.