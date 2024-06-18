Путин уехал в Северную Корею. Чем это может угрожать Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Путин уехал в Северную Корею. Чем это может угрожать Украине

Путин уехал в Северную Корею. Чем это может угрожать Украине
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Источник:  ВВС News Украина

18 июня начинается двухдневный визит Владимира Путина в Северную Корею, который станет второй в истории поездкой главы российского государства в Пхеньян. Что может быть в повестке переговоров Путина и Ким Чен Ина.

Главные тезисы

  • Визит Путина в Северную Корею может угрожать Украине из-за поддержки войны Россией.
  • Возможное военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей по поставке оружия чревато безопасностью региона.
  • Россия может получить поддержку Северной Кореи в обмен на техническую помощь в разведывательных технологиях и космической отрасли.
  • Совместная разработка систем вооружения может состояться между двумя странами, что станет потенциальной угрозой стабильности в регионе.
  • Путину не нравится, что западное оружие попадает в Украину и может искать поддержку в Северной Корее в обмен на оружие и технологии.

Как визит Путина в КНДР может угрожать Украине

Война с Украиной сблизила Москву и Пхеньян, и дело не только в северокорейском вооружении, которое так нужно России. Хотя уже известно о поставках России северокорейских ракет и снарядов.

Примечательно, что в своей статье для корейской печати накануне визита Путин отдельно упомянул о поддержке в войне против Украины.

Мы высоко ценим жесткую поддержку КНДР в проведении специальной военной операции (войны. — Ред.) России в Украине, — написал Путин.

Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею после своего визита в Россию в сентябре прошлого года.

Если предыдущая встреча лидеров преследовала цель заложить основу для их отношений, то этот визит продемонстрирует достигнутый прогресс.

Встреча Путина и Кима привлекает внимание мирового сообщества, в частности, из-за возможного военного сотрудничества.

Ожидается также укрепление связей в культурной, сельскохозяйственной, экономической и туристической сферах.

Еще одним важным аспектом является отношение Путина к обмену передовым оружием и ядерной программой Северной Кореи.

Профессор Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Йоп считает, что визит Путина носит скорее символический характер.

По его мнению, Россия отдает себе отчет в необходимости восстановления связей с Южной Кореей и вряд ли пойдет на провокационное сотрудничество с ее соседом — КНДР.

России нужно оружие для войны в Украине

Российское вторжение в Украину, продолжающееся более двух с половиной лет, делает Северную Корею и Россию все более зависимыми друг от друга.

КНДР, одно из самых изолированных государств в мире, может вернуться к экономическому росту, поскольку, как отмечают наблюдатели, поставки оружия для поддержки вторжения России в Украину пополнят его государственную казну.

Профессор Нам Сон Ук из Корейского университета считает, что ключевым пунктом повестки дня переговоров Владимира Путина с Ким Чен Ином будет "количество оружия, которое КНДР может предоставить России".

Он считает, что дискуссии могут выйти за рамки краткосрочных соглашений по обычным вооружениям. Две страны предположительно договорятся о более тесном военном сотрудничестве, включая совместную разработку систем вооружения.

Ожидается, что в обмен на оружие Северная Корея захочет не только снабжение продовольствием и топливом.

После неудачного запуска военного разведывательного спутника КНДР может запросить техническую помощь России в аэрокосмических технологиях, прогнозирует Нам.

Поскольку Пхеньян является мощным центром космических технологий, помощь России имела решающее значение для успешного запуска новых спутников.

Также ожидается, что Северная Корея будет искать поддержку России в совершенствовании своих разведывательных спутников и разработке атомных подлодок.

Путину не нравится, что западное оружие попадает в Украину и угрожает материковой части России. Он регулярно намекает на возможное использование ядерного оружия.

Однако сотрудничество в ядерной отрасли или совместное использование ядерного оружия на Корейском полуострове и Северо-Восточной Азии спровоцирует негативную реакцию со стороны соседей КНДР и Соединенных Штатов, говорит Нам.

Так что эти темы вряд ли "всплывут" на встрече.

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