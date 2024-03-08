Путін прагне прориву в Україні найближчим часом — британський аналітик
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін прагне прориву в Україні найближчим часом — британський аналітик

Армія РФ
Джерело:  Liga.net

За словами провідного британського аналітика, професора військових досліджень Королівського коледжу Лондона сера Лоуренса Фрідмана, кремлівський диктатор Володимир Путін не буде чекати перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США у намагатиметься досягти прориву в Україні протягом найближчих місяців. 

Що відомо про змогу армії РФ домогтись прориву в Україні

Фрідман прогнозує, що наступні кілька місяців будуть дуже важкими для України.

За його словами, у США не має зрушень у питанні допомоги Україні, українські військові досі не отримали винищувачів F-16 та далекобійних ракет Taurus.

Аналітик підкреслив, що наразі Україна відчуває дефіцит досвідчених військових а Євросоюз не в змозі впоратись із виконанням обіцяних обсягів поставок зброї та боєприпасів.

Мобілізаційний ресурс Росії не безмежний. Втрати вражають. Тому Путін хоче прориву у наступні місяці, а не чекати, що президентом США виберуть Дональда Трампа, - зазначає Фрідман.

Він підкреслив, що окупаційна армія РФ в Україні перебуває далеко не в найкращій формі, що дозволяє українським військовим диктувати власні умови, які точно не сподобаються Путіну.

Фрідман зазначає, що країни ЄС занадто повільно збільшують темпи виробництва озброєнь та боєприпасів і не виконують обіцяних Україні поставок.

Та якщо військова допомога від СШA провалиться – замістити її повністю практично неможливо. Тож багато в чому українські успіхи на полі бою у 2024-му залежатимуть від рішень у США, - пояснює аналітик.

Які сценарії існують на цей рік

Фрідман зазначає, що російським окупантам буде важко домогтись прориву протягом цього року, оскільки їм бракує бронетехніки.

Окрім цього злочинна армія РФ має проблеми із керівною ланкою та молодшими офіцерами.

Одна справа – вести виснажливі битви за міста. Інша – просуватися на десятки кілометрів на добу. Враховуючи вразливість військ РФ на відкритому полі бою та зношеність сил, їм це поки що не вдасться. Якщо на кожне місто їм знадобиться пів року і безліч м’ясних штурмів, то вони не зможуть досягнути значного прогресу, - пояснює аналітик.

Фрідман підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін до середини березня хотів би отримати великий успіх, після двох років незначних досягнень та великих втрат.

На Україну чекають кілька складних місяців. F-16 ще немає. Навіть якщо допомогу США погодять, потрібен час, щоб надійшла. Песимістичний сценарій – ППО не може впоратися з більшими атаками ракет і дронів, тож великі руйнування і жертви. Наразі – чудово дає раду. Aбо на фронті стається прорив. Теоретично це можливо протягом наступних місяців, - попереджає аналітик.

За його словами, в Росії все ще є сили для прориву, тому провал оборони у кількох місцях одночасно буде дуже поганою подією.

Фрідман припустив, що після цього тиск на Україну стосовно необхідності проведення переговорів збільшуватиметься.

Оптимістичний сценарій – підтримки значно більше від усіх. Україна в обороні готується до великого прориву в кінці 2024-го чи на початку 2025-го. Завдання України – вистояти наступні місяці, а потім нарощувати сили, якість управління армією і наступати., - прогнозує аналітик.

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