Путін прагне прориву в Україні найближчим часом — британський аналітик

За словами провідного британського аналітика, професора військових досліджень Королівського коледжу Лондона сера Лоуренса Фрідмана, кремлівський диктатор Володимир Путін не буде чекати перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США у намагатиметься досягти прориву в Україні протягом найближчих місяців.
Що відомо про змогу армії РФ домогтись прориву в Україні
Фрідман прогнозує, що наступні кілька місяців будуть дуже важкими для України.
За його словами, у США не має зрушень у питанні допомоги Україні, українські військові досі не отримали винищувачів F-16 та далекобійних ракет Taurus.
Аналітик підкреслив, що наразі Україна відчуває дефіцит досвідчених військових а Євросоюз не в змозі впоратись із виконанням обіцяних обсягів поставок зброї та боєприпасів.
Він підкреслив, що окупаційна армія РФ в Україні перебуває далеко не в найкращій формі, що дозволяє українським військовим диктувати власні умови, які точно не сподобаються Путіну.
Фрідман зазначає, що країни ЄС занадто повільно збільшують темпи виробництва озброєнь та боєприпасів і не виконують обіцяних Україні поставок.
Які сценарії існують на цей рік
Фрідман зазначає, що російським окупантам буде важко домогтись прориву протягом цього року, оскільки їм бракує бронетехніки.
Окрім цього злочинна армія РФ має проблеми із керівною ланкою та молодшими офіцерами.
Фрідман підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін до середини березня хотів би отримати великий успіх, після двох років незначних досягнень та великих втрат.
За його словами, в Росії все ще є сили для прориву, тому провал оборони у кількох місцях одночасно буде дуже поганою подією.
Фрідман припустив, що після цього тиск на Україну стосовно необхідності проведення переговорів збільшуватиметься.
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