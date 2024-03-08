По словам ведущего британского аналитика, профессора военных исследований Королевского колледжа Лондона сэра Лоуренса Фридмана, кремлевский диктатор Владимир Путин не будет ждать победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в попытке добиться прорыва в Украине в ближайшие месяцы.
Что известно о возможности армии РФ добиться прорыва в Украине
Фридман прогнозирует, что следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми для Украины.
По его словам, в США нет сдвигов в вопросе помощи Украине, украинские военные до сих пор не получили истребителей F-16 и дальнобойных ракет Taurus.
Аналитик подчеркнул, что сейчас Украина испытывает дефицит опытных военных, а Евросоюз не в состоянии справиться с выполнением обещанных объемов поставок оружия и боеприпасов.
Он подчеркнул, что оккупационная армия РФ в Украине находится далеко не в лучшей форме, что позволяет украинским военным диктовать собственные условия, которые точно не понравятся Путину.
Фридман отмечает, что страны ЕС слишком медленно увеличивают темпы производства вооружений и боеприпасов и не выполняют обещанные Украине поставки.
Какие сценарии существуют на этот год
Фридман отмечает, что российским оккупантам будет трудно добиться прорыва в течение этого года, поскольку им не хватает бронетехники.
Кроме этого, преступная армия РФ испытывает проблемы с руководящим звеном и младшими офицерами.
Фридман подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин к середине марта хотел бы получить большой успех после двух лет незначительных достижений и больших потерь.
По его словам, у России все еще есть силы для прорыва, поэтому провал обороны в нескольких местах одновременно будет очень плохим событием.
Фридман предположил, что после этого давление на Украину по поводу необходимости проведения переговоров будет увеличиваться.
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