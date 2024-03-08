Путин стремится к прорыву в Украине в ближайшее время — британский аналитик
Категория
Украина
Дата публикации

Путин стремится к прорыву в Украине в ближайшее время — британский аналитик

Армия РФ
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Источник:  Liga.net

По словам ведущего британского аналитика, профессора военных исследований Королевского колледжа Лондона сэра Лоуренса Фридмана, кремлевский диктатор Владимир Путин не будет ждать победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в попытке добиться прорыва в Украине в ближайшие месяцы.

Что известно о возможности армии РФ добиться прорыва в Украине

Фридман прогнозирует, что следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми для Украины.

По его словам, в США нет сдвигов в вопросе помощи Украине, украинские военные до сих пор не получили истребителей F-16 и дальнобойных ракет Taurus.

Аналитик подчеркнул, что сейчас Украина испытывает дефицит опытных военных, а Евросоюз не в состоянии справиться с выполнением обещанных объемов поставок оружия и боеприпасов.

Мобилизационный ресурс России не безграничен. Потери поражают. Потому Путин хочет прорыва в последующие месяцы, а не ждать, что президентом США выберут Дональда Трампа, - отмечает Фридман.

Он подчеркнул, что оккупационная армия РФ в Украине находится далеко не в лучшей форме, что позволяет украинским военным диктовать собственные условия, которые точно не понравятся Путину.

Фридман отмечает, что страны ЕС слишком медленно увеличивают темпы производства вооружений и боеприпасов и не выполняют обещанные Украине поставки.

Но если военная помощь от США провалится – заместить ее полностью практически невозможно. Так что во многом украинские успехи на поле боя в 2024-м будут зависеть от решений в США, - объясняет аналитик.

Какие сценарии существуют на этот год

Фридман отмечает, что российским оккупантам будет трудно добиться прорыва в течение этого года, поскольку им не хватает бронетехники.

Кроме этого, преступная армия РФ испытывает проблемы с руководящим звеном и младшими офицерами.

Одно дело – вести изнурительные битвы за города. Другое – продвигаться на десятки километров в сутки. Учитывая уязвимость войск РФ на открытом поле боя и износ сил, им это пока не удастся. Если на каждый город им понадобится полгода и множество мясных штурмов, то они не смогут добиться значительного прогресса, – объясняет аналитик.

Фридман подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин к середине марта хотел бы получить большой успех после двух лет незначительных достижений и больших потерь.

Украину ждут несколько сложных месяцев. F-16 еще нет. Даже если помощь США согласуют, нужно время, чтобы она поступила. Пессимистический сценарий – ПВО не может справиться с большими атаками ракет и дронов, поэтому большие разрушения и жертвы. Сейчас – отлично справляется. Или на фронте происходит прорыв. Теоретически это возможно в течение следующих месяцев, – предупреждает аналитик.

По его словам, у России все еще есть силы для прорыва, поэтому провал обороны в нескольких местах одновременно будет очень плохим событием.

Фридман предположил, что после этого давление на Украину по поводу необходимости проведения переговоров будет увеличиваться.

Оптимистический сценарий – поддержки гораздо больше всех. Украина в обороне готовится к большому прорыву в конце 2024-го или начале 2025-го. Задача Украины – выстоять следующие месяцы, а затем наращивать силы, качество управления армией и наступать. , – прогнозирует аналитик.

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