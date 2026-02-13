Путін проводить "таємну мобілізацію" на війну проти України

Поки політики та генерали збираються в Німеччині на Мюнхенську конференцію з безпеки, російський диктатор Володимир Путін стикається з гострою кризою людських ресурсів у війні проти України.

Путін проводить "таємну мобілізацію": що відомо

Російська армія не може знайти достатньої кількості добровольців – навіть вербуючи їх у в'язницях та різних країнах третього світу – щоб замінити втрати на полі бою в Україні. Наводяться дані, що втрати Росії на фронті оцінюються в 35 тис осіб на місяць.

Хоча російські війська продовжують повільно просуватися вперед, їхні темпи є вкрай повільними: у деяких секторах вони становлять лише 15–75 м на день.

Це повільніше, ніж багато виснажливих наступальних операцій Першої світової війни, таких як битви на Соммі або Пашендале. При цьому, людські втрати країни-агресора є такими ж або навіть більшими.

Росія фактично перейшла від втрат техніки до набагато більших втрат особового складу. Штурмові формування та канали набору новобранців, що забезпечують фронт, були розроблені з урахуванням їхньої витратності. Система побудована таким чином, щоб витримувати виснажливу війну, навіть за умови значних людських втрат, - заявив Майкл Кофман з Фонду Карнегі. Поширити

За інформацією джерел видання в розвідувальних колах, Путін, схоже, зараз проводить "таємну мобілізацію". Звичайні піврічні цикли призову, які історично становили близько 130 тис осіб за один набір, були замінені системою безперервного призову.

Це має на меті приховати реальну кількість призваних чоловіків. За даними, призвані резервісти, які зазвичай призначаються для охорони інфраструктури та виконання завдань у тилу, насправді перенаправляються до формувань на передовій.

Підкреслюється, що ця нова таємна мобілізація насправді є навіть більшою, ніж та, що відбулася у 2022 році, і саме тому Путін так прагне зберегти її в таємниці.

Водночас очільник Кремля не виявляє жодного бажання до переговорів. Не виключено, що стратегія Путіна полягає у витривалості, щоб пережити західну політичну згуртованість – такою, яка вона є.

Росія не може продовжувати цю війну нескінченно, відповідно, Україна може перемогти. Проте, як вказується в публікації, успіх залежить від стійкої та єдиної рішучості Європи.