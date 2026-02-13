Путин проводит "тайную мобилизацию" на войну против Украины

Пока политики и генералы собираются в Германии на Мюнхенскую конференцию по безопасности, российский диктатор Владимир Путин сталкивается с острым кризисом человеческих ресурсов в войне против Украины.

Путин проводит "тайную мобилизацию": что известно

Российская армия не может найти достаточное количество добровольцев — даже вербуя их в тюрьмах и разных странах третьего мира — чтобы заменить потери на поле боя в Украине. Приводятся данные, что потери России на фронте оцениваются в 35 тыс. человек в месяц.

Хотя российские войска продолжают медленно продвигаться вперед, их темпы крайне медленны: в некоторых секторах они составляют всего 15–75 м в день.

Это медленнее, чем многие изнурительные наступательные операции Первой мировой войны, такие как битвы на Сомми или Пашендале. При этом человеческие потери страны-агрессора такие же или даже большие.

Россия фактически перешла от потерь техники к гораздо большим потерям личного состава. Штурмовые формирования и каналы набора новобранцев, обеспечивающих фронт, были разработаны с учетом их затратности. Система построена таким образом, чтобы выдерживать изнурительную войну, даже при значительных человеческих потерях, — заявил Майкл Кофман из Фонда Карнеги. Поделиться

По информации источников в разведывательных кругах, Путин, похоже, сейчас проводит "тайную мобилизацию". Обычные полугодовые циклы призыва, исторически составлявшие около 130 тыс человек за один набор, были заменены системой непрерывного призыва.

Это должно скрыть реальное количество призванных мужчин. По данным, призываемые резервисты, обычно назначаемые для охраны инфраструктуры и выполнения задач в тылу, на самом деле перенаправляются в формирования на передовой.

Подчеркивается, что эта новая тайная мобилизация на самом деле даже больше, чем произошедшая в 2022 году, и именно поэтому Путин так стремится сохранить ее в тайне.

В то же время глава Кремля не проявляет никакого желания к переговорам. Не исключено, что стратегия Путина заключается в выносливости, чтобы пережить западную политическую сплоченность — такова, какая она есть.

Россия не может продолжать эту войну до бесконечности, соответственно, Украина может победить. Однако, как указывается в публикации, успех зависит от устойчивой и единственной решимости Европы.