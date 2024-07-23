В Росії протягом останніх кількох років зусиллями злочинної кремлівської влади диктатора Володимира Путіна значно зріз попит на іпотечні кредити, що наразі вже загрожує кризою на ринку житла.
Головні тези:
- Диктатор Володимир Путін призвів до загострення кризи на ринку нерухомості в Росії через державну підтримку житлових програм.
- Зростання цін на житло та іпотечні кредити стало наслідком розпалу державних субсидій, що привело до стрімкого зростання попиту.
- Очільниця російського центробанку висловила обурення щодо “перегріву” ринку житла та прогнозує падіння нових іпотечних кредитів на 50%.
- Умови військових конфліктів та високі ставки можуть вплинути на стабільність ринку нерухомості в Росії навіть у разі скороченої державної підтримки.
- Розбудова житлової нерухомості в Росії веде до “бульбашки” на ринку, що може призвести до серйозних втрат для банків та будівельної галузі.
Що відомо про ознаки наближення кризи на ринку нерухомості в Росії
Журналісти видання зазначають, що попит на іпотечні кредити значно зріс серед росіян у період пандемії COVID-19, завдяки щедрій програмі державного субсидування покупців новобудов.
Зокрема, у 2020 році під час пандемії COVID-19 російська влада збільшила пільги для покупців житла у новобудовах, таким чином намагаючись підтримати економіку.
Спочатку російські банки пропонували пільгові іпотечні ставки у розмірі близько 6%, що десь на 2% нижче ринкових ставок.
Держава гарантувала компенсацію різниці.
Подібні знижки пізніше запропонували працівникам і людям, які переїжджають до Арктики, Сибіру та на окуповані території України.
Однак це не призвело до зростання обсягів іпотечних кредитів.
Обсяги іпотечних кредитів почали різко зростати після початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України у 2022 році.
Так, у 2023 році банки видали іпотечних кредитів на 88 млрд доларів, або 4% ВВП, що значно більше, ніж у 2020 році.
Це призвело до того, що наразі російська влада змушена сплачувати чималі суми у вигляді покриття різниці.
Автори матеріалу підкреслюють, що у разі очікуваного збільшення російським центробанком ставок до 18% витрати держави можуть значно зрости.
Окрім цього збільшення обсягів іпотечних кредитів створив “бульбашку” на ринку нерухомості.
Минулого року було побудовано 110 мільйонів кв. м житла в порівнянні з середніми показниками лише 59 мільйонів на рік.
Однак при цьому відбувається різьке зростання цін на житло.
Московський Інститут міської економіки підрахував, що вони зросли на 172% у найбільших містах з 2020 по 2023 рік.
Що загрожує ринку житла в Росії
Журналісти підкреслюють, що очільниця російського центробанку Ельвіра Набіулліна вже звинуватила уряд у "перегріві" ринку житла.
За її словами, наразі виникла загроза "проінфляційного ризику" у разі, якщо російська влада не відмовиться від пільгових кредитів.
Під тиском ЦБР і Мінфіну Кремль почав це робити. У грудні він підвищив мінімальний депозит, необхідний для кредиту, з 20% до 30%.
На початку цього місяця припинила найпопулярнішу схему, яка діяла для покупців новобудов.
Аналітики прогнозують, що кількість нових іпотечних кредитів може впасти приблизно на 50% у другій половині року.
Це призведе до того, що російські банки, які видають іпотечні кредити та будівельна галузь загалом зазнають серйозних збитків.
Василь Астров з Віденського інституту міжнародних економічних досліджень каже, що "уповільнення і, можливо, стагнація" більш імовірні, ніж значне падіння цін.
Розпечена воєнна економіка Росії, у якій цього року відбулося різке зростання зарплат, може виявитися здатною підтримувати стабільний ринок нерухомості навіть в умовах вищих ставок і скороченої державної підтримки.
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