В Росії протягом останніх кількох років зусиллями злочинної кремлівської влади диктатора Володимира Путіна значно зріз попит на іпотечні кредити, що наразі вже загрожує кризою на ринку житла.

Що відомо про ознаки наближення кризи на ринку нерухомості в Росії

Журналісти видання зазначають, що попит на іпотечні кредити значно зріс серед росіян у період пандемії COVID-19, завдяки щедрій програмі державного субсидування покупців новобудов.

Однак Володимир Путін, можливо, отримав більше, ніж розраховував. Розгул державних субсидій розпалив надзвичайно гарячий ринок нерухомості, що призвело до стрімкого зростання цін на житло. Таким чином, Кремль виявив, що збирає гігантський рахунок, який швидко зростає, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Зокрема, у 2020 році під час пандемії COVID-19 російська влада збільшила пільги для покупців житла у новобудовах, таким чином намагаючись підтримати економіку.

Спочатку російські банки пропонували пільгові іпотечні ставки у розмірі близько 6%, що десь на 2% нижче ринкових ставок.

Ринок житла в Росії

Держава гарантувала компенсацію різниці.

Подібні знижки пізніше запропонували працівникам і людям, які переїжджають до Арктики, Сибіру та на окуповані території України.

Однак це не призвело до зростання обсягів іпотечних кредитів.

Обсяги іпотечних кредитів почали різко зростати після початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України у 2022 році.

Так, у 2023 році банки видали іпотечних кредитів на 88 млрд доларів, або 4% ВВП, що значно більше, ніж у 2020 році.

Це свідчить про те, що росіянам бракує інвестиційних можливостей: санкції тиснуть на фондовий ринок, а валютний контроль ускладнює переміщення грошей за кордон. Інфляція, яка вибухнула ще в середині 2023 року, також зіграла свою роль – і не лише через те, що дала росіянам стимул вкладати гроші в цеглу. Коли Центральний банк Росії почав підвищувати процентні ставки, привабливість схеми зросла... У червні розрив між державною ставкою та ринковою ставкою для іпотеки становив понад 10 відсоткових пунктів, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Це призвело до того, що наразі російська влада змушена сплачувати чималі суми у вигляді покриття різниці.

Автори матеріалу підкреслюють, що у разі очікуваного збільшення російським центробанком ставок до 18% витрати держави можуть значно зрости.

Окрім цього збільшення обсягів іпотечних кредитів створив “бульбашку” на ринку нерухомості.

Минулого року було побудовано 110 мільйонів кв. м житла в порівнянні з середніми показниками лише 59 мільйонів на рік.

Однак при цьому відбувається різьке зростання цін на житло.

Московський Інститут міської економіки підрахував, що вони зросли на 172% у найбільших містах з 2020 по 2023 рік.

Що загрожує ринку житла в Росії

Журналісти підкреслюють, що очільниця російського центробанку Ельвіра Набіулліна вже звинуватила уряд у "перегріві" ринку житла.

За її словами, наразі виникла загроза "проінфляційного ризику" у разі, якщо російська влада не відмовиться від пільгових кредитів.

Під тиском ЦБР і Мінфіну Кремль почав це робити. У грудні він підвищив мінімальний депозит, необхідний для кредиту, з 20% до 30%.

На початку цього місяця припинила найпопулярнішу схему, яка діяла для покупців новобудов.

Аналітики прогнозують, що кількість нових іпотечних кредитів може впасти приблизно на 50% у другій половині року.

Це призведе до того, що російські банки, які видають іпотечні кредити та будівельна галузь загалом зазнають серйозних збитків.

Василь Астров з Віденського інституту міжнародних економічних досліджень каже, що "уповільнення і, можливо, стагнація" більш імовірні, ніж значне падіння цін.

Розпечена воєнна економіка Росії, у якій цього року відбулося різке зростання зарплат, може виявитися здатною підтримувати стабільний ринок нерухомості навіть в умовах вищих ставок і скороченої державної підтримки.