В России за последние несколько лет усилиями преступных кремлевских властей диктатора Владимира Путина значительно срез спрос на ипотечные кредиты, что уже чревато кризисом на рынке жилья.

Что известно о признаках приближающегося кризиса на рынке недвижимости в России

Журналисты издания отмечают, что спрос на ипотечные кредиты значительно вырос среди россиян в период пандемии COVID-19 благодаря щедрой программе государственного субсидирования покупателей новостроек.

Однако Владимир Путин, возможно, получил больше, чем рассчитывал. Разгул государственных субсидий разжег чрезвычайно горячий рынок недвижимости, что привело к стремительному росту цен на жилье. Таким образом, Кремль обнаружил, что собирает быстро растущий гигантский счет, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

В частности, в 2020 году во время пандемии COVID-19 российские власти увеличили льготы для покупателей жилья в новостройках, таким образом пытаясь поддержать экономику.

Первоначально российские банки предлагали льготные ипотечные ставки в размере около 6%, что на 2% ниже рыночных ставок.

Рынок жилья в России

Государство гарантировало компенсацию разницы.

Подобные скидки позже предложили работникам и людям, переезжающим в Арктику, Сибирь и на оккупированные территории Украины.

Однако это не привело к увеличению объемов ипотечных кредитов.

Объемы ипотечных кредитов начали резко расти после начала развязанной Россией преступной войны против Украины в 2022 году.

Так, в 2023 году банки выдали ипотечных кредитов на 88 млрд долларов или 4% ВВП, что значительно больше, чем в 2020 году.

Это свидетельствует о том, что россиянам не хватает инвестиционных возможностей: санкции давят на фондовый рынок, а валютный контроль затрудняет перемещение денег за границу. Инфляция, разразившаяся еще в середине 2023 года, также сыграла свою роль – и не только потому, что дала россиянам стимул вкладывать деньги в кирпич. Когда Центральный банк России начал повышать процентные ставки, привлекательность схемы возросла... В июне разрыв между государственной ставкой и рыночной ставкой для ипотеки составил более 10 процентных пунктов, подчеркивают авторы материала. Поделиться

Это привело к тому, что российские власти вынуждены платить немалые суммы в виде покрытия разницы.

Авторы материала подчеркивают, что в случае ожидаемого увеличения российским центробанком ставок до 18% расходы государства могут значительно возрасти.

Кроме этого увеличение объемов ипотечных кредитов создал "пузырь" на рынке недвижимости.

В прошлом году было построено 110 миллионов кв. м жилья по сравнению со средними показателями всего 59 миллионов в год.

Однако при этом происходит резкий рост цен на жилье.

Московский институт городской экономики подсчитал, что они выросли на 172% в крупнейших городах с 2020 по 2023 год.

Что угрожает рынку жилья в России

Журналисты подчеркивают, что глава российского центробанка Эльвира Набиуллина уже обвинила правительство в "перегреве" рынка жилья.

По ее словам, возникла угроза "проинфляционного риска" в случае, если российские власти не откажутся от льготных кредитов.

Под давлением ЦБР и Минфина Кремль начал это делать. В декабре он повысил минимальный депозит, необходимый для кредита, с 20 до 30%.

В начале этого месяца прекратила самую популярную схему, действовавшую для покупателей новостроек.

Аналитики прогнозируют, что количество новых ипотечных кредитов может снизиться примерно на 50% во второй половине года.

Это приведет к тому, что российские банки, которые выдают ипотечные кредиты и строительная отрасль в целом понесут серьезные убытки.

Василий Астров из Венского института международных экономических исследований говорит, что "замедление и, возможно, стагнация" более вероятны, чем значительное падение цен.

Раскаленная военная экономика России, в которой в этом году произошел резкий рост зарплат, может оказаться способной поддерживать стабильный рынок недвижимости даже в условиях более высоких ставок и сокращенной государственной поддержки.