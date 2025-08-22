Путін розмріявся про повномасштабне відновлення відносин зі США
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін розмріявся про повномасштабне відновлення відносин зі США

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін після зустрічі з Трампом на Алясці нахабно почав говорити про відновлення відносин із США.

Головні тези:

  • Анонсоване можливе відновлення дипломатичних контактів між країнами вказує на початок нового етапу в їх взаємодії.
  • Путін висловив примарну надію на повноцінні відносини зі США після зустрічі з Трампом, зазначивши перший крок до повномасштабного відновлення.

Путін хвалить Трампа і хоче повноцінних відносин РФ зі США

Про це російський диктатор говорив на зустрічі з працівниками Росатому.

Щодо наших відносин із США, то вони на вкрай низькому рівні після Другої світової війни. З приходом президент Трампа я думаю, що таке світло в кінці тунелю все-таки замаячило. Зараз у нас була хороша зустріч на Алясці. Я дуже розраховую на те, що перші кроки, які були зроблені, — це початок повномасштабного відновлення відносин.

Також Путін похизувався, що нібито РФ обговорює зі США можливість разом працювати на Алясці.

