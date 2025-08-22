Путін розмріявся про повномасштабне відновлення відносин зі США

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін після зустрічі з Трампом на Алясці нахабно почав говорити про відновлення відносин із США.
Головні тези:
- Анонсоване можливе відновлення дипломатичних контактів між країнами вказує на початок нового етапу в їх взаємодії.
- Путін висловив примарну надію на повноцінні відносини зі США після зустрічі з Трампом, зазначивши перший крок до повномасштабного відновлення.
Путін хвалить Трампа і хоче повноцінних відносин РФ зі США
Про це російський диктатор говорив на зустрічі з працівниками Росатому.
Також Путін похизувався, що нібито РФ обговорює зі США можливість разом працювати на Алясці.
