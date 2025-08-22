Путин размечтался о полномасштабном возобновлении отношений с США

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин после встречи с Трампом на Аляске нагло начал говорить о возобновлении отношений с США.
Главные тезисы
- Владимир Путин выразил призрачную надежду на полноценные отношения с США после встречи с Трампом на Аляске.
- Анонсированное возможное возобновление дипломатических контактов между странами указывает на начало нового этапа в их взаимодействии.
Путин хвалит Трампа и хочет полноценных отношений РФ с США
Об этом российский диктатор говорил на встрече с работниками Росатома.
Также Путин похвастался, что якобы РФ обсуждает из США возможность вместе работать на Аляске.
