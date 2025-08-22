Путин размечтался о полномасштабном возобновлении отношений с США

Что касается наших отношений с США, то они на крайне низком уровне после второй мировой войны. С приходом президент Трампа я думаю, что такой свет в конце тоннеля все-таки замаячил. Сейчас у нас была хорошая встреча на Аляске. Я очень рассчитываю на то, что первые сделанные шаги — это начало полномасштабного возобновления отношений.