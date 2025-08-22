Путин размечтался о полномасштабном возобновлении отношений с США
Путин размечтался о полномасштабном возобновлении отношений с США

Путин
Источник:  online.ua

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин после встречи с Трампом на Аляске нагло начал говорить о возобновлении отношений с США.

Главные тезисы

  • Владимир Путин выразил призрачную надежду на полноценные отношения с США после встречи с Трампом на Аляске.
  • Анонсированное возможное возобновление дипломатических контактов между странами указывает на начало нового этапа в их взаимодействии.

Путин хвалит Трампа и хочет полноценных отношений РФ с США

Об этом российский диктатор говорил на встрече с работниками Росатома.

Что касается наших отношений с США, то они на крайне низком уровне после второй мировой войны. С приходом президент Трампа я думаю, что такой свет в конце тоннеля все-таки замаячил. Сейчас у нас была хорошая встреча на Аляске. Я очень рассчитываю на то, что первые сделанные шаги — это начало полномасштабного возобновления отношений.

Также Путин похвастался, что якобы РФ обсуждает из США возможность вместе работать на Аляске.

