Встреча Зеленского и Путина. Президент Украины предупредил о плане Кремля
Категория
Политика
Дата публикации

Встреча Зеленского и Путина. Президент Украины предупредил о плане Кремля

Зеленський
Читати українською
Источник:  Укринформ

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что команда российского диктатора Владимира Путина делает все возможное, чтобы встреча лидеров Украины, США и России не состоялась.

Главные тезисы

  • Путин всячески демонстрирует нежелание встречаться с Зеленским.
  • Это значит, что Россия не хочет завершать войну.

Что задумал Кремль

Именно на уровне лидеров должен решаться вопрос, чтобы завершить войну, но сейчас видим, что россияне делают все, чтобы встречи не было. Украина, в отличие от России, не боится встреч с лидерами. Мы готовы работать продуктивно, максимально...

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По убеждению главы государства, важно принуждать официальную Москву к дипломатии.

Кроме того, нужно вводить мощные санкции, если Кремль не захочет завершать эту войну дипломатическим путем.

Если они не захотят заканчивать войну, мы рассчитываем на сильные (санкционные — ред.) пакеты от партнеров, — подчеркнул Зеленский.

Пока официальный Киев рассчитывает на то, что союзники помогут обеспечить хотя бы минимальную продуктивную позицию российской стороны.

Надо делать все, чтобы Россия не смогла и дальше прятаться от встречи, — добавил президент Украины.

По словам Зеленского, он видит сильный сигнал США, Европы и других стран, которые в рамках коалиции готовы помогать.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я очень злой". Трамп разозлился на Украину после жалоб Орбана
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Генсек НАТО Марк Рютте неожиданно прибыл в Украину
Владимир Зеленский
Что известно о визите Рютте в Украину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Гарантии безопасности для Украины. Румыния объявила свое решение
К каким шагам готова Румыния

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?