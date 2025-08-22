Встреча Зеленского и Путина. Президент Украины предупредил о плане Кремля

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что команда российского диктатора Владимира Путина делает все возможное, чтобы встреча лидеров Украины, США и России не состоялась.
Главные тезисы
- Путин всячески демонстрирует нежелание встречаться с Зеленским.
- Это значит, что Россия не хочет завершать войну.
Что задумал Кремль
По убеждению главы государства, важно принуждать официальную Москву к дипломатии.
Кроме того, нужно вводить мощные санкции, если Кремль не захочет завершать эту войну дипломатическим путем.
Пока официальный Киев рассчитывает на то, что союзники помогут обеспечить хотя бы минимальную продуктивную позицию российской стороны.
По словам Зеленского, он видит сильный сигнал США, Европы и других стран, которые в рамках коалиции готовы помогать.
