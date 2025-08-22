Встреча Зеленского и Путина. Президент Украины предупредил о плане Кремля

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что команда российского диктатора Владимира Путина делает все возможное, чтобы встреча лидеров Украины, США и России не состоялась.

Что задумал Кремль

Именно на уровне лидеров должен решаться вопрос, чтобы завершить войну, но сейчас видим, что россияне делают все, чтобы встречи не было. Украина, в отличие от России, не боится встреч с лидерами. Мы готовы работать продуктивно, максимально... Владимир Зеленский Президент Украины

По убеждению главы государства, важно принуждать официальную Москву к дипломатии.

Кроме того, нужно вводить мощные санкции, если Кремль не захочет завершать эту войну дипломатическим путем.

Если они не захотят заканчивать войну, мы рассчитываем на сильные (санкционные — ред.) пакеты от партнеров, — подчеркнул Зеленский.

Пока официальный Киев рассчитывает на то, что союзники помогут обеспечить хотя бы минимальную продуктивную позицию российской стороны.

Надо делать все, чтобы Россия не смогла и дальше прятаться от встречи, — добавил президент Украины.

По словам Зеленского, он видит сильный сигнал США, Европы и других стран, которые в рамках коалиции готовы помогать.