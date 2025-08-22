Зустріч Зеленського та Путіна. Президент України попередив про план Кремля
Зустріч Зеленського та Путіна. Президент України попередив про план Кремля

Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що команда російського диктатора Володимира Путіна наразі робить усе можливе, щоб зустріч лідерів України, США та Росії не відбулася.

Головні тези:

  • Путін всіляко демонструє небажання зустрічатися з Зеленським.
  • Це означає, що насправді Росія не хоче завершувати війну.

Що замислив Кремль

Саме на рівні лідерів має вирішуватись питання, щоб завершити війну, але бачимо зараз, що росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було. Україна, на відміну від Росії, не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно, максимально...

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, важливо примушувати офіційну Москву до дипломатії.

Окрім того, потрібно вводити дійсно потужні санкції, якщо Кремль не захоче завершувати цю війну дипломатичним шляхом.

Якщо вони не захочуть закінчувати війну, ми дуже розраховуємо на сильні (санкційні — ред.) пакети від партнерів, — наголосив Зеленський.

Наразі офіційний Київ розраховує на те, що союзники допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони.

Треба робити все, щоб Росія не змогла і далі ховатись від зустрічі, — додав президент України.

За словами Зеленського, він бачить сильний сигнал США, Європи і інших країн, які в рамках коаліції хочуть та готові допомагати.

