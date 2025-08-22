Зустріч Зеленського та Путіна. Президент України попередив про план Кремля

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що команда російського диктатора Володимира Путіна наразі робить усе можливе, щоб зустріч лідерів України, США та Росії не відбулася.
Головні тези:
- Путін всіляко демонструє небажання зустрічатися з Зеленським.
- Це означає, що насправді Росія не хоче завершувати війну.
Що замислив Кремль
На переконання глави держави, важливо примушувати офіційну Москву до дипломатії.
Окрім того, потрібно вводити дійсно потужні санкції, якщо Кремль не захоче завершувати цю війну дипломатичним шляхом.
Наразі офіційний Київ розраховує на те, що союзники допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони.
За словами Зеленського, він бачить сильний сигнал США, Європи і інших країн, які в рамках коаліції хочуть та готові допомагати.
