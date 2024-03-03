За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, після двох років злочинної війни проти України кремлівський диктатор Володимир Путін ще має великі резерви живої сили та озброєнь для продовження агресії.

Що відомо про змогу Кремля з подальшого ведення війни проти України

Юсов зазначив, що саме кремлівський диктатор намагається нав’язати західним партнерам України гонитву озброєнь і пробує дати їй новий імпульс.

При цьому представник ГУР додав, що оскільки оборонна промисловість країни-агресорки не витягує одночасно участі у гонитві озброєнь та поповненні шалених втрат у розв’язаній війні проти України, Кремлю доводиться звертатись по допомогу до таких країн як КНДР та Іран.

Але у військовому, так, великі запаси радянського озброєння, великі запаси живої сили, яка використовується як витратний матеріал, як "гарматне м'ясо", і головне - готовність вбивати і вести агресивну війну, немислиму для XXI століття, - це козирі кривавого режиму Путіна. Тому саме він почав і пробує розвивати цю гонитву озброєнь, - пояснює Юсов. Поширити

Як ЄС має допомогти Україні зі зброєю

За інформацією журналістів видання Euractiv, після тривалої затримки європейські партнери почали нарешті спрямовувати кошти та ресурси для забезпечення постачання необхідних Україні артилерійських снарядів.

Журналісти видання зазначають, що наразі європейські партнери реалізують одразу кілька ініціатив, серед іншого оптову закупівлю боєприпасів, за що відповідає Чехія, а також серію двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими західними країнами.

Підкреслюється, що найближчими місяцями Україна має отримати від європейських партнерів близько 800 тис артилерійських снарядів.