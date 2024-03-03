По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, после двух лет преступной войны против Украины кремлевский диктатор Владимир Путин еще имеет большие резервы живой силы и вооружений для продления агрессии.

Что известно о возможности Кремля по дальнейшему ведению войны против Украины

Юсов отметил, что именно кремлевский диктатор пытается навязать западным партнерам Украины погоню вооружений и пытается дать ей новый импульс.

При этом представитель ГУР добавил, что поскольку оборонная промышленность страны-агрессорки не извлекает одновременно участия в погоне вооружений и пополнении безумных потерь в развязанной войне против Украины, Кремлю приходится обращаться за помощью в такие страны как КНДР и Иран.

Но в военном, да, большие запасы советского вооружения, большие запасы живой силы, которая используется как расходный материал, как "пушечное мясо", и главное - готовность убивать и вести агрессивную войну, немыслимую для XXI века, - это козыри кровавого режима Путина. Поэтому именно он начал и пытается развивать эту погоню вооружений, – объясняет Юсов. Поделиться

Как ЕС должен помочь Украине с оружием

По информации журналистов издания Euractiv, после длительной задержки европейские партнеры начали наконец-то направлять средства и ресурсы для обеспечения поставки необходимых Украине артиллерийских снарядов.

Журналисты издания отмечают, что в настоящее время европейские партнеры реализуют сразу несколько инициатив, среди прочего оптовую закупку боеприпасов, за что отвечает Чехия, а также серию двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными западными странами.

Подчеркивается, что в ближайшие месяцы Украина должна получить от европейских партнеров около 800 тыс. артиллерийских снарядов.