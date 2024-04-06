Путін убив мою маму. Як відома грузинська співачка Гвердцителі відреклася від Росії
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Культура
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Путін убив мою маму. Як відома грузинська співачка Гвердцителі відреклася від Росії

Тамара Гвердцителі

Горе, які спіткало родину грузинської співачки Тамари Гвердцителі, посилило ненависть артистки до кремлівського режиму та диктатора Володимира Путіна.

Як Росія вбила маму Тамари Гвердцителі

Жахливою історією поділився народний артист України Юрій Рибчинський.

Він розповів, що мати зірки жила в Одесі, коли почалося повномасштабне російське вторгнення.

Що важливо розуміти, Тамара Гвердцителі два роки мовчала про напад Росії на Україну, однак після смерті своєї мами вона навідріз відмовилася виконувати свої пісні російською мовою і назавжди зреклася всього російського.

"Мама — одеситка. Усе життя мама і Тамара були нерозлучні. Вона для неї була як права рука. Вони звикли разом бути. А мама дуже хороша жінка. Коли почалася війна і почалося бомбардування Одеси, вона покликала Тамару і сказала: "Мою Одесу-маму (обстрілюють, — ред.). Ми прощаємося з Росією". І незважаючи на те, що там і статки, і квартира, вони (виїхали звідти, — ред.). Вони понад 10 років прожили в Москві, але повернулися в Грузію, — згадує Юрій Рибчинський.

Мама Тамари Гвердцителі не витримала жахів війни

За словами Рибчинського, мати зірки померла ще у 2022 році. Її здоров’я підкосили переживання через ситуацію в Україні, тому серце не витримало.

На переконання Тамари Гвердцителі, у смерті її найріднішої людини винен конкретно нелегітимний президент РФ Володимир Путін.

Мама так переживала, що вона померла. Тому Тамара каже: "Це Путін убив мою маму", — розповідає Рибчинський.

Артист наголосив, що співачка так і не змогла пробачити смерть мами кремлівському режиму.

Для неї це трагедія. Справжня. Найбільша трагедія, — підсумував він.

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