Співачка Тейлор Свіфт потрапила до списку найбагатших людей світу за версією Forbes

Свіфт потрапила до списку мільярдерів Forbes

Американська співачка Тейлор Свіфт вперше знаходиться у списку найбагатших людей за версією Forbes. Виконавиця посіла 14 місце у рейтингу і її статки склали 1,1 млрд дол.

За даними Forbes World's Billionaires List, зірка стала першою співачкою, яка лише шляхом написання та виконання пісень опинилася в списку світових мільярдерів.

До цього Свіфт отримала статус "Мегазірки". На її рахунку чимало світових нагород, зокрема вона отримала "Греммі" як співачка, яка чотири рази отримувала приз за альбом року. Крім того, альбом "1989" став найбільш продаваною вініловою платівкою у 2023 році.

Минулого року Свіфт стала "Людиною року 2023" за версією журналу "Time" та однією з найвпливовіших жінок світу рейтингу Forbes. На додаток, знаменитість побила усі рекорди і отримала найбільше в історії роялті від музичної платформи "Spotify" у розмірі 100 млн дол.

Найвідоміші пісні Тейлор Свіфт

"Shake It Off" (2014)

"Blank Space" (2014)

"Bad Blood" (2015)

Ексклюзивні концерти Свіфт у Сінгапурі: що відомо

Сінгапур уклав угоду з організаторами концертів Тейлор Свіфт, щоб гарантувати, що місто-держава буде єдиним місцем у Південно-Східній Азії, де вона виступатиме у межах Eras Tour. Низка сусідніх країн звинуватила її у "недружній поведінці".

Член Палати представників Філіппін Джої Сальседа заявив, що ця угода — "вчинок, який хороші сусіди не зробили б".

Про це 5 березня розповідає CNN.

А премʼєр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін каже, що Сінгапур заплатив Тейлор Свіфт близько 3 млн дол за кожен відіграний концерт.

Водночас прем'єр-міністр країни Лі Сяньлун у відповідь на критику заявив, що Сінгапур не був "недружнім" до своїх сусідів, укладаючи угоду з суперзіркою.

Агентства домовилися з нею про те, щоб вона приїхала до Сінгапуру і виступила, і щоб Сінгапур став її єдиною зупинкою в Південно-Східній Азії. Їй були надані певні стимули, і угода була досягнута. Вона виявилася дуже успішною. Я не бачу в цьому нічого недружнього, — сказав Лі на пресконференції в Мельбурні. Поширити

Раніше міністр культури країни Едвард Тонг применшив суму, яку заплатили співачці, а пізніше заявив, що "вона не точна і не настільки велика, як припускають".

Планується, що Свіфт грає шість концертів для 300 тис шанувальників у Сінгапурі, при цьому 70% відвідувачів прилітають з-за кордону і витратять до 370 млн дол, згідно з оцінками економіста з Maybank. А тур загалом може принести до 10% ВВП Сінгапуру.