Певица Тейлор Свифт попала в список самых богатых людей мира по версии Forbes
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Певица Тейлор Свифт попала в список самых богатых людей мира по версии Forbes

Свифт
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Источник:  Forbes

Американская исполнительница находится в списке миллиардеров Forbes именно благодаря своим песням.

Свифт попала в список миллиардеров Forbes

Американская певица Тейлор Свифт впервые заняла место в списке самых богатых людей по версии Forbes. Исполнительница заняла 14 место в рейтинге и ее состояние составило 1,1 млрд дол.

По данным Forbes World's Billionaires List, звезда стала первой певицей, только путем написания и исполнения песен оказалась в списке мировых миллиардеров.

До этого Свифт получила статус "Мегазвезды". На ее счету немало мировых наград, в частности, она получила "Грэмми" как певица, которая четыре раза получала приз за альбом года. Кроме того, альбом "1989" стал самой продаваемой виниловой пластинкой в 2023 году.

В прошлом году Свифт стал "Человеком 2023 года" по версии журнала "Time" и одной из самых влиятельных женщин мира рейтинга Forbes. Вдобавок, знаменитость побила все рекорды и получила больше всего в истории роялти от музыкальной платформы "Spotify" в размере 100 млн дол.

Самые известные песни Тейлор Свифт

"Shake It Off" (2014)

"Blank Space" (2014)

"Bad Blood" (2015)

Эксклюзивные концерты Свифт в Сингапуре: что известно

Сингапур заключил соглашение с организаторами концертов Тейлор Свифт, чтобы гарантировать, что город-государство будет единственным местом в Юго-Восточной Азии, где оно будет выступать в рамках Eras Tour. Ряд соседних стран обвинил ее в "недружественном поведении".

Член Палаты представителей Филиппин Джои Сальседа заявил, что это соглашение — "поступок, который хорошие соседи не совершили бы".

Об этом 5 марта рассказывает CNN.

А премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин говорит, что Сингапур заплатил Тейлор Свифт около 3 млн долл. за каждый отыгранный концерт.

В то же время, премьер-министр страны Ли Сяньлун в ответ на критику заявил, что Сингапур не был "недружелюбным" к своим соседям, заключая соглашение с суперзвездой.

Агентства договорились с ней о том, чтобы она приехала в Сингапур и выступила и чтобы Сингапур стал ее единственной остановкой в Юго-Восточной Азии. Ей были предоставлены определенные стимулы, и сделка была достигнута. Она оказалась очень удачной. Я не вижу в этом ничего недружественного, — сказал Ли на пресс-конференции в Мельбурне.

Ранее министр культуры страны Эдвард Тонг уменьшил сумму, которую заплатили певице, а позже заявил, что "она не точная и не столь велика, как предполагают".

Планируется, что Свифт играет шесть концертов для 300 тыс. поклонников в Сингапуре, при этом 70% посетителей прилетают из-за границы и потратят до 370 млн долл., по оценкам экономиста из Maybank. А тур может принести до 10% ВВП Сингапура.

По словам Эдмунда Онга, генерального менеджера туристической платформы Trip.com в Сингапуре, на период пока Свифт будет находиться в городе, количество рейсов в Сингапур выросло на 186%, а бронирование жилья — почти в пять раз.

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