Путин убил мою маму. Как известная грузинская певица Гвердцители отреклась от России

Как Россия убила маму Тамары Гвердцители

Ужасной историей поделился народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

Он рассказал, что мать звезды жила в Одессе, когда началось полномасштабное российское вторжение.

Что важно понимать, Тамара Гвердцители молчала о нападении России на Украину, однако после смерти своей мамы она наотрез отказалась исполнять свои песни на русском языке и навсегда отреклась от всего русского.

Мама — одесситка. Всю жизнь мама и Тамара были неразлучны. Она для нее была как правая рука. Они привыкли вместе быть. А мама очень хорошая женщина. Когда началась война и началась бомбардировка Одессы, она позвала Тамару и сказала: "Мою Одессу-маму (обстреливают, — ред.). Мы прощаемся с Россией". И несмотря на то, что там и состояние, и квартира, они (выехали оттуда, — ред.). Они более 10 лет прожили в Москве, но вернулись в Грузию, — вспоминает Юрий Рыбчинский. Поделиться

Мама Тамары Гвердцители не выдержала ужасов войны

По словам Рыбчинского, мать звезды скончалась еще в 2022 году. Ее здоровье подкосило переживание из-за ситуации в Украине, поэтому сердце не выдержало.

По убеждению Тамары Гвердцители, в смерти ее самого родного человека виноват конкретно нелегитимный президент РФ Владимир Путин.

Мама так переживала, что она скончалась. Поэтому Тамара говорит: "Это Путин убил мою маму", — рассказывает Рыбчинский. Поделиться

Артист подчеркнул, что певица так и не смогла простить смерть матери кремлевскому режиму.