Путин убил мою маму. Как известная грузинская певица Гвердцители отреклась от России

Горе, постигшее семью грузинской певицы Тамары Гвердцители, усилило ненависть артистки к кремлевскому режиму и диктатору Владимиру Путину.
Как Россия убила маму Тамары Гвердцители
Ужасной историей поделился народный артист Украины Юрий Рыбчинский.
Он рассказал, что мать звезды жила в Одессе, когда началось полномасштабное российское вторжение.
Что важно понимать, Тамара Гвердцители молчала о нападении России на Украину, однако после смерти своей мамы она наотрез отказалась исполнять свои песни на русском языке и навсегда отреклась от всего русского.
Мама Тамары Гвердцители не выдержала ужасов войны
По словам Рыбчинского, мать звезды скончалась еще в 2022 году. Ее здоровье подкосило переживание из-за ситуации в Украине, поэтому сердце не выдержало.
По убеждению Тамары Гвердцители, в смерти ее самого родного человека виноват конкретно нелегитимный президент РФ Владимир Путин.
Артист подчеркнул, что певица так и не смогла простить смерть матери кремлевскому режиму.
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