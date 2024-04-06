Путин убил мою маму. Как известная грузинская певица Гвердцители отреклась от России
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Культура
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Путин убил мою маму. Как известная грузинская певица Гвердцители отреклась от России

Тамара Гвердцители
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Горе, постигшее семью грузинской певицы Тамары Гвердцители, усилило ненависть артистки к кремлевскому режиму и диктатору Владимиру Путину.

Как Россия убила маму Тамары Гвердцители

Ужасной историей поделился народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

Он рассказал, что мать звезды жила в Одессе, когда началось полномасштабное российское вторжение.

Что важно понимать, Тамара Гвердцители молчала о нападении России на Украину, однако после смерти своей мамы она наотрез отказалась исполнять свои песни на русском языке и навсегда отреклась от всего русского.

Мама — одесситка. Всю жизнь мама и Тамара были неразлучны. Она для нее была как правая рука. Они привыкли вместе быть. А мама очень хорошая женщина. Когда началась война и началась бомбардировка Одессы, она позвала Тамару и сказала: "Мою Одессу-маму (обстреливают, — ред.). Мы прощаемся с Россией". И несмотря на то, что там и состояние, и квартира, они (выехали оттуда, — ред.). Они более 10 лет прожили в Москве, но вернулись в Грузию, — вспоминает Юрий Рыбчинский.

Мама Тамары Гвердцители не выдержала ужасов войны

По словам Рыбчинского, мать звезды скончалась еще в 2022 году. Ее здоровье подкосило переживание из-за ситуации в Украине, поэтому сердце не выдержало.

По убеждению Тамары Гвердцители, в смерти ее самого родного человека виноват конкретно нелегитимный президент РФ Владимир Путин.

Мама так переживала, что она скончалась. Поэтому Тамара говорит: "Это Путин убил мою маму", — рассказывает Рыбчинский.

Артист подчеркнул, что певица так и не смогла простить смерть матери кремлевскому режиму.

Для нее это трагедия. Настоящая. Самая большая трагедия, — подытожил он.

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