Путін видав нову порцію маячні щодо цілей "СВО" проти України

Російський диктатор Володимир Путін цинічно назвав війну проти України "праведним боєм за майбутнє для російських дітей".

Диктатор на святкуванні дня військ нацгвардії РФ заявив, що окупанти на бойових позиціях нібито впевнено ведуть бойову роботу.

Це праведний бій за мирне, вільне, безпечне життя для наших дітей та онуків на своїй землі. За священне, історичне право нашого народу говорити рідною мовою.

Він також додав, що за допомогою агресивної війни проти України росіяни нібито бережуть "заповіти і віру батьків, дідів і прадідів".