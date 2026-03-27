Путін видав нову порцію маячні щодо цілей "СВО" проти України
Російський диктатор Володимир Путін цинічно назвав війну проти України "праведним боєм за майбутнє для російських дітей".

Головні тези:

  • Путін назвав війну проти України “праведним боєм за майбутнє для російських дітей” у своїй останній заяві.
  • Диктатор використовує абсурдні виправдання та спотворює історичні факти для легітимізації своєї агресії проти України.

Путін марить “праведними” цілями “СВО”

Диктатор на святкуванні дня військ нацгвардії РФ заявив, що окупанти на бойових позиціях нібито впевнено ведуть бойову роботу.

Це праведний бій за мирне, вільне, безпечне життя для наших дітей та онуків на своїй землі. За священне, історичне право нашого народу говорити рідною мовою.

Він також додав, що за допомогою агресивної війни проти України росіяни нібито бережуть "заповіти і віру батьків, дідів і прадідів".

