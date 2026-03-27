Путин выдал новую порцию бреда относительно целей "СВО" против Украины

Российский диктатор Владимир Путин цинично назвал войну против Украины "праведным сражением за будущее для российских детей".

Диктатор на праздновании дня войск нацгвардии РФ заявил, что оккупанты на боевых позициях якобы уверенно ведут боевую работу.

Это праведное сражение за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле. За священное историческое право нашего народа говорить на родном языке.

Он также добавил, что с помощью агрессивной войны против Украины россияне якобы берегут "завещание и веру родителей, дедов и прадедов".