Путін відверто маніпулює Трампом — ексрадниця Білого дому Гілл

Головні тези:
- Путін використовує лестощі для маніпулювання Трампом та впливу на політику в Україні, зачарувавши його та розкривши слабкі сторони.
- Фіона Гілл розповіла про зустрічі, під час яких Путін “тролив” Трампа, використовуючи мовний бар'єр та жарти, які перекладачі старанно згладжували.
- Трамп бачить у Путіні авторитарного лідера, рівного собі, що приносить йому престиж і піднесення в очах інших впливових осіб.
Путін знайшов "секретний ключик" до Трампа: думка Фіони Гілл
Нелегітимний президент Росії Володимир Путін зміг зачарувати президента США Дональда Трампа і виявити його слабкі сторони, і тепер здатний відкрито маніпулювати і навіть "тролити" його.
Як розповіла колишня радниця Білого дому Фіона Гілл, Путін використовує лестощі, щоб потішити самолюбство Трампа, продовжуючи при цьому робити все, що йому заманеться, в Україні.
Гілл також розповіла, що Путін під час зустрічей "тролив" Трампа, прикриваючись мовним бар'єром. Вона зазначає, що одним із таких випадків була зустріч Трампа і Путіна на саміті G20 в Осаці, Японія, 2019 року.
Під час розмови Путін і Трамп обговорювали ядерні ракети і те, чи випереджає Росія Сполучені Штати. А потім вони обидва хвалилися тим, як багато вони роблять для Ізраїлю... Трамп говорив: "Ні, Росія ніяк не може бути більшою підтримкою Ізраїлю, ніж я". І [він] говорив про все, що він зробив для Ізраїлю: [визнання столиці] Єрусалима, нове посольство тощо... Трамп говорив, що на його честь [в Ізраїлі] назвали все це, а Путін сказав: "Ну, Дональде, може, їм просто назвати країну на твою честь?
Гілл зазначає, що ледве втрималася від сміху, як і присутній на зустрічі Джон Болтон, який тоді був радником із національної безпеки.
За словами Гілл, Путін часто відпускав подібні жарти на адресу Трампа, але перекладачі "згладжували" мову і наміри російського президента.
Однак Трамп на нещодавніх зустрічах із союзниками та власним кабінетом міністрів показав, що улесливість, якою б нещирою вона не була, працює.
Ігноруючи "те, як Путін це сказав, і мову тіла, і те, як він совався в кріслі", Трамп відповів: "О ні, це було б уже занадто".
Гілл вважає, що Трампу подобається Путін, тому що він бачить в авторитарному російському лідері рівного. І їхні стосунки приносять президенту США престиж:
Тому що Путін — крутий хлопець. Він саме той, ким Трамп хотів би бути. Трамп дивиться на людей, які всім заправляють, у яких є, по суті, шик. І саме таким він хоче бути. І він вірить, що підноситься в очах усіх, завдяки спілкуванню з ними. І це те, що зрозумів Путін. Путін розкусив його. Путін розуміє, що це людина з дуже крихким его, і що нею можна маніпулювати в такий спосіб.
Вона зазначає, що Трамп хоче, щоб його визнали абсолютно всі, хто має значення — чи то буде Сі Цзіньпін у Китаї, чи то диктатор Росії Путін, чи то королівські сім'ї по всьому світу.
