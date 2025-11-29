Путін відверто маніпулює Трампом — ексрадниця Білого дому Гілл

Путін використовує лестощі, щоб потішити самолюбство Трампа, продовжуючи при цьому робити все, що йому заманеться, в Україні.

Путін знайшов "секретний ключик" до Трампа: думка Фіони Гілл

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін зміг зачарувати президента США Дональда Трампа і виявити його слабкі сторони, і тепер здатний відкрито маніпулювати і навіть "тролити" його.

Як розповіла колишня радниця Білого дому Фіона Гілл, Путін використовує лестощі, щоб потішити самолюбство Трампа, продовжуючи при цьому робити все, що йому заманеться, в Україні.

Вкрай складно уявити, як Путін від цього відмовиться. Уся його економіка, усе його суспільство, уся його політика, усе його прагнення до самозбереження обертаються навколо цієї війни.

Гілл також розповіла, що Путін під час зустрічей "тролив" Трампа, прикриваючись мовним бар'єром. Вона зазначає, що одним із таких випадків була зустріч Трампа і Путіна на саміті G20 в Осаці, Японія, 2019 року.

Під час розмови Путін і Трамп обговорювали ядерні ракети і те, чи випереджає Росія Сполучені Штати. А потім вони обидва хвалилися тим, як багато вони роблять для Ізраїлю... Трамп говорив: "Ні, Росія ніяк не може бути більшою підтримкою Ізраїлю, ніж я". І [він] говорив про все, що він зробив для Ізраїлю: [визнання столиці] Єрусалима, нове посольство тощо... Трамп говорив, що на його честь [в Ізраїлі] назвали все це, а Путін сказав: "Ну, Дональде, може, їм просто назвати країну на твою честь?

Гілл зазначає, що ледве втрималася від сміху, як і присутній на зустрічі Джон Болтон, який тоді був радником із національної безпеки.

За словами Гілл, Путін часто відпускав подібні жарти на адресу Трампа, але перекладачі "згладжували" мову і наміри російського президента.

Однак Трамп на нещодавніх зустрічах із союзниками та власним кабінетом міністрів показав, що улесливість, якою б нещирою вона не була, працює.

Так і було в Осаці. Як зазначає Гілл, Трамп не помітив шпильки та іронії, а сприйняв заяву Путіна про те, що назву Ізраїлю слід змінити, буквально.

Ігноруючи "те, як Путін це сказав, і мову тіла, і те, як він совався в кріслі", Трамп відповів: "О ні, це було б уже занадто".

Гілл вважає, що Трампу подобається Путін, тому що він бачить в авторитарному російському лідері рівного. І їхні стосунки приносять президенту США престиж:

Тому що Путін — крутий хлопець. Він саме той, ким Трамп хотів би бути. Трамп дивиться на людей, які всім заправляють, у яких є, по суті, шик. І саме таким він хоче бути. І він вірить, що підноситься в очах усіх, завдяки спілкуванню з ними. І це те, що зрозумів Путін. Путін розкусив його. Путін розуміє, що це людина з дуже крихким его, і що нею можна маніпулювати в такий спосіб.

Вона зазначає, що Трамп хоче, щоб його визнали абсолютно всі, хто має значення — чи то буде Сі Цзіньпін у Китаї, чи то диктатор Росії Путін, чи то королівські сім'ї по всьому світу.