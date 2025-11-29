Путин откровенно манипулирует Трампом — экс-советница Белого дома Гилл

Путин использует лесть, чтобы утешить самолюбие Трампа, продолжая при этом делать все, что ему вздумается, в Украине.

Путин нашел "секретный ключик" к Трампу: мнение Фионы Гилл

Нелегитимный президент России Владимир Путин смог очаровать президента США Дональда Трампа и обнаружить его слабые стороны, и теперь способен открыто манипулировать и даже "троллить" его.

Как рассказала бывшая советница Белого дома Фиона Гилл, Путин использует лесть, чтобы утешить самолюбие Трампа, продолжая при этом делать все, что ему вздумается, в Украине.

Крайне сложно представить, как Путин от этого откажется. Вся его экономика, все его общество, вся его политика, все его стремления к самосохранению обращаются вокруг этой войны.

Гилл также рассказала, что Путин во время встреч "троллил" Трампа, прикрываясь языковым барьером. Она отмечает, что одним из таких случаев была встреча Трампа и Путина на саммите G20 в Осаке, Япония, в 2019 году.

В ходе разговора Путин и Трамп обсуждали ядерные ракеты и то, опережает ли Россия Соединенные Штаты. А потом они оба хвастались тем, как много они делают для Израиля... Трамп говорил: "Нет, Россия никак не может быть большей поддержкой Израиля, чем я". И [он] говорил обо всем, что он сделал для Израиля: [признание столицы] Иерусалима, новое посольство и т.д.... Трамп говорил, что в его честь [в Израиле] назвали все это, а Путин сказал: "Ну, Дональд, может, им просто назвать страну в твою честь?

Гилл отмечает, что едва удержалась от смеха, как и присутствовавший на встрече Джон Болтон, который тогда был советником по национальной безопасности.

По словам Гилл, Путин часто отпускал подобные шутки в адрес Трампа, но переводчики "сглаживали" язык и намерения российского президента.

Однако Трамп на недавних встречах с союзниками и собственным кабинетом министров показал, что льстивость, какой бы неискренней она ни была, работает.

Так и было в Осаке. Как отмечает Гилл, Трамп не заметил шпильки и иронии, а воспринял заявление Путина о том, что название Израиля следует изменить буквально.

Игнорируя "то, как Путин это сказал, и язык тела, и то, как он ерзал в кресле", Трамп ответил: "О нет, это было бы уж слишком".

Гилл считает, что Трампу нравится Путин, потому что он видит в авторитарном российском лидере равного. И их отношения приносят президенту США престиж:

Потому что Путин — крутой парень. Он именно тот, кем Трамп хотел бы быть. Трамп смотрит на людей, которые всем заправляют, у которых есть, по сути, шик. И именно таким он хочет быть. И он верит, что возвышается в глазах всех благодаря общению с ними. И это то, что понял Путин. Путин раскусил его. Путин понимает, что это человек с очень хрупким эго, и что им можно манипулировать таким образом.

Она отмечает, что Трамп хочет, чтобы его признали абсолютно все, кто имеет значение — будь то Си Цзиньпин в Китае, будь то диктатор России Путин или королевские семьи по всему миру.