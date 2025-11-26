Затмит Белый дом. Трамп захотел построить гигантский бальный зал

Президент США Дональд Трамп настаивает на существенном увеличении размеров будущего бального зала в Белом доме - уже получившего скандальное развитие строительного проекта - несмотря на отрицание архитектора.

Трамп строит гигантский бальный зал в Белом доме

Об этом пишет в эксклюзивном материале The Washington Post со ссылкой на четыре источника.

Президент Трамп поспорил с архитектором, которого он лично избрал для проектирования бального зала Белого дома, по размеру проекта. Это отражает конфликт между архитектурными нормами и грандиозной эстетикой Трампа. Поделиться

Архитектор Джеймс Маккрери II, управляющий проектом, выразил возражение, что запланированный зал площадью 8,3 тысячи квадратных метров не может омрачать весь особняк, площадь которого составляет 5,1 тыс. квадратных метров.

По его словам, это нарушает общее архитектурное правило: не возводить пристройку, которая будет больше, чем главное сооружение.

Между тем, в Белом доме признали, что между президентом и архитектором существуют разногласия, но назвали разговоры Трампа и Маккрери о балльном зале «конструктивным диалогом».

Сам Маккрери отказался от комментариев. Поделиться

В течение первых 10 месяцев своего второго срока Дональд Трамп прилагал усилия для превращения интерьера Белого дома в своей «позолоченной эстетике» без каких-либо формальных согласований.

В июле Белый дом анонсировал строительство бального зала на месте Восточного крыла Белого дома, отметив, что при этом не будут сноситься элементы исторического здания.

В сентябре, когда начались строительные работы, американское общество узнало о разрушении практически всего восточного крыла, что вызвало возмущение как в политических, так и общественных кругах Соединенных Штатов.