Затьмарить Білий дім. Трамп забажав побудувати гігантську бальну залу

Президент США Дональд Трамп наполягає на суттєвому збільшенні розмірів майбутньої бальної зали в Білому домі - будівельного проєкту, який уже набув скандального розвитку - попри заперечення архітектора.

Трамп будує гігантську бальну залу у Білому домі

Про це пише в ексклюзивному матеріалі The Washington Post із посиланням на чотири джерела.

Президент Трамп посперечався з архітектором, якого він особисто обрав для проєктування бальної зали Білого дому, щодо розміру проєкту. Це відображає конфлікт між архітектурними нормами та «грандіозною естетикою» Трампа. Поширити

Архітектор Джеймс Маккрері II, який керує проєктом, висловив заперечення, що запланована зала площею 8,3 тисячі квадратних метрів не може затьмарювати весь особняк, площа якого становить 5,1 тис. квадратних метрів.

За його словами, це порушує загальне архітектурне правило: не зводити прибудову, яка буде більшою ніж головна споруда.

Тим часом у Білому домі визнали, що між президентом і архітектором існують розбіжності, але назвали розмови Трампа та Маккрері про бальну залу «конструктивним діалогом».

Сам Маккрері відмовився від коментарів. Поширити

Впродовж перших 10 місяців свого другого терміну Дональд Трамп докладав зусиль для перетворення інтерʼєру Білого дому у своїй «позолоченій естетиці» без будь-яких формальних погоджень.

У липні Білий дім анонсував будівництво бальної зали на місці Східного крила Білого дому, зауваживши, що при цьому не зноситимуться елементи історичної будівлі.

Натомість у вересні, коли почалися будівельні роботи, американське суспільство дізналося про руйнування практично всього східного крила, що викликало обурення як у політичних, так і суспільних колах Сполучених Штатів.