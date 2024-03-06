Кремлівський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що нібито США самі винуваті у розв'язаній Росією злочинній війні проти України.

“Випустили джина з пляшки”. Яку нову цинічну маячню несе Путін про війну проти України

Кремлівський диктатор заявив, що нібито США винуваті у війні в Україні.

За його логікою, якщо нібито США можуть здійснювати напади на інші країни, то чому не може хтось інший.

Путін додав, що США нібито не впорались із тягарем відповідальності, перебуваючи єдиною наддержавою після розпаду СРСР.

Кремлівський диктатор звинуватив США у нападах на Ірак, Сирію та Югославію без дозволу Радбезу ООН.

Якщо їм дозволено, чому нам – ні, - цинічно заявляє Путін. Поширити

Він також заявив, що більшості країн світу не дуже подобається зміцнення монополії США. Однак чомусь назвати ці держави Путін все ж не зміг.

Попри економічні проблеми у Росії, Путін заявив, що влада США підриває авторитет долара, а їхня політика буцімто помилкова.

Він додав, що країна-агресорка ні в якому разі не закликає до акцій непокори в США, але вважає, що молодь має право висловлювати свою позицію, що робить його тези ще більш абсурдними.

Путін заявив, що США "лицемірно" закликають Москву відновити діалог про стратегічну стабільність, коли Вашингтон "робить усе можливе для стратегічної поразки Росії в Україні".

Що кажуть у США

Речник Держдепу США Метью Міллер у відповідь на звинувачення Путіна у "хитрощах та лицемірстві" щодо відновлення діалогу про стратегічну стабільність зазначив, що натомість Росія зіткнулась із стратегічним провалом в Україні.

Тому є дві причини. Номер один – це втрати, яких українські військові завдали армії РФ, завдяки самовідданності і хоробрості у відсічі російської агресії, по-друге, міжнародна коаліція, яку США зібрали для підтримки України та притягнення Росії до відповідальності, - підкреслив Міллер. Поширити

Він зазначив, що проблеми РФ викликані власними прорахунками Путіна та його байдужістю до десятків тисяч російських солдатів, яких він відправив на смерть.