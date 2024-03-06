Кремлевский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что якобы США сами виноваты в развязанной Россией преступной войне против Украины.
"Выпустили джина из бутылки". Какой новый циничный бред несет Путин о войне против Украины
Кремлевский диктатор заявил, что якобы США виноваты в войне в Украине.
По его логике, если вроде бы США могут совершать нападения на другие страны, то почему не может кто-то другой.
Путин добавил, что США якобы не справились с обузой ответственности, находясь единственной сверхдержавой после распада СССР.
Кремлевский диктатор обвинил США в нападениях на Ирак, Сирию и Югославию без разрешения Совбеза ООН.
Он также заявил, что большинству стран мира не очень нравится укрепление монополии США. Однако почему-то назвать эти государства Путин все же не смог.
Несмотря на экономические проблемы в России, Путин заявил, что власти США подрывают авторитет доллара, а их политика вроде бы ошибочна.
Он добавил, что страна-агрессорка ни в коем случае не призывает к акциям неповиновения в США, но считает, что молодежь имеет право выражать свою позицию, что делает его тезисы еще более абсурдными.
Путин заявил, что США "лицемерно" призывают Москву возобновить диалог о стратегической стабильности, когда Вашингтон "делает все возможное для стратегического поражения России в Украине".
Что говорят в США
Спикер Госдепа США Мэтью Миллер в ответ на обвинения Путина в "уловках и лицемерии" по возобновлению диалога о стратегической стабильности отметил, что Россия столкнулась со стратегическим провалом в Украине.
Он отметил, что проблемы РФ вызваны собственными просчетами Путина и его безразличием к десяткам тысяч российских солдат, которых он отправил насмерть.
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