Путин придумал новое циничное оправдание войне против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Путин придумал новое циничное оправдание войне против Украины

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

Кремлевский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что якобы США сами виноваты в развязанной Россией преступной войне против Украины.

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Кремлевский диктатор заявил, что якобы США виноваты в войне в Украине.

По его логике, если вроде бы США могут совершать нападения на другие страны, то почему не может кто-то другой.

Путин добавил, что США якобы не справились с обузой ответственности, находясь единственной сверхдержавой после распада СССР.

Кремлевский диктатор обвинил США в нападениях на Ирак, Сирию и Югославию без разрешения Совбеза ООН.

Если им позволено, почему нам нет, - цинично заявляет Путин.

Он также заявил, что большинству стран мира не очень нравится укрепление монополии США. Однако почему-то назвать эти государства Путин все же не смог.

Несмотря на экономические проблемы в России, Путин заявил, что власти США подрывают авторитет доллара, а их политика вроде бы ошибочна.

Он добавил, что страна-агрессорка ни в коем случае не призывает к акциям неповиновения в США, но считает, что молодежь имеет право выражать свою позицию, что делает его тезисы еще более абсурдными.

Путин заявил, что США "лицемерно" призывают Москву возобновить диалог о стратегической стабильности, когда Вашингтон "делает все возможное для стратегического поражения России в Украине".

Что говорят в США

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер в ответ на обвинения Путина в "уловках и лицемерии" по возобновлению диалога о стратегической стабильности отметил, что Россия столкнулась со стратегическим провалом в Украине.

Тому есть две причины. Номер один – это потери, которые украинские военные нанесли армии РФ благодаря самоотверженности и храбрости в отпоре российской агрессии, во-вторых, международная коалиция, которую США собрали для поддержки Украины и привлечения России к ответственности, - подчеркнул Миллер.

Он отметил, что проблемы РФ вызваны собственными просчетами Путина и его безразличием к десяткам тысяч российских солдат, которых он отправил насмерть.

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