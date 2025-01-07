Путін вирішив рятувати армію РФ від поразки дивним способом

Російський диктатор Володимир Путіним наказав генералам РФ носити натільні хрестики з його ж ініціалами, які були освячені “святою водою”.

Пєсков розповів, що цього разу вигадав Путін

Речник Кремля Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що російський диктатор попросив патріарха Кирила освятити натільні хрести та іконки, які передадуть російським загарбникам.

За словами спікера, їх отримають командувачі угрупованнями військ, які "виконують особливо важливі завдання" у загарбницькій війні проти України.

Думаю, що нашим товаришам буде почесно отримати ці символи віри, освячені патріархом Московським і всієї Русі під час святкового богослужіння у Різдвяну ніч. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Спікер російського диктатора також додав, що патріарх Кирило освятив натільні хрестики та ікони у присутності Путіна.

За словами Пєскова, на прохання нелегітимного президента РФ "на окремих ланках ланцюжків до хрестів" було вигравіровано його, Путіна, ініціали.

Армія РФ зазнала рекордних втрат на фронті

Згідно з даними британських розвідників, втрати російських окупантів у війні проти України досягли нового місячного максимуму в грудні 2024 року.

Одна з головних причин — масові піхотні атаки, до яких продовжує вдаватися ворог.

Що важливо розуміти, у листопаді 2024 року втрати росіян становили 45 680 осіб, а грудень став шостим місяцем поспіль із зростанням кількості втрат.

Не можна також ігнорувати той факт, протягом поточного року країна-агресорка втратила 429 660 осіб (вбитими і пораненими).

Британські розвідники звертають увагу на те, що це значно перевищує показник 2023 року — 252 940 ліквідованих солдатів РФ.