Российский диктатор Владимир Путиным приказал генералам РФ носить нательные крестики с его инициалами, которые были освящены “святой водой".
Главные тезисы
- Путин придумал новый абсурдный метод сокращения потерь своих войск.
- Декабрь 2024 стал катастрофическим для армии РФ.
- По состоянию на 7 января Россия потеряла в войне против Украины уже более 800 тысяч военных.
Песков рассказал, что на этот раз придумал Путин
Представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что российский диктатор попросил патриарха Кирилла освятить нательные крестики и иконки, которые передадут российским захватчикам.
По словам спикера, их получат командующие группировками войск, которые "выполняют особо важные задачи" в захватнической войне против Украины.
Спикер российского диктатора также добавил, что патриарх Кирилл освятил нательные крестики и иконы в присутствии Путина.
По словам Пескова, по просьбе нелегитимного президента РФ "на отдельных звеньях цепочек к крестам" был выгравирован его, Путина, инициалы.
Армия РФ понесла рекордные потери на фронте
Согласно данным британских разведчиков, потери российских окупантов в войне против Украины достигли нового месячного максимума в декабре 2024 года.
Одна из главных причин — массовые пехотные атаки, к которым продолжает прибегать враг.
Что важно понимать, в ноябре 2024 года потери россиян составили 45 680 человек, а декабрь стал шестым месяцем подряд с ростом количества потерь.
Нельзя также игнорировать тот факт, что в течение текущего года страна-агрессорка потеряла 429 660 человек (убитыми и ранеными).
Британские разведчики обращают внимание на то, что это значительно превышает показатель 2023 года — 252 940 ликвидированных солдат РФ.
По состоянию на 7 января Россия потеряла в войне против Украины уже более 800 тысяч военных.
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