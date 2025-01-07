Российский диктатор Владимир Путиным приказал генералам РФ носить нательные крестики с его инициалами, которые были освящены “святой водой".

Песков рассказал, что на этот раз придумал Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что российский диктатор попросил патриарха Кирилла освятить нательные крестики и иконки, которые передадут российским захватчикам.

По словам спикера, их получат командующие группировками войск, которые "выполняют особо важные задачи" в захватнической войне против Украины.

Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные патриархом Московским и всея Руси во время праздничного богослужения в Рождественскую ночь. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Спикер российского диктатора также добавил, что патриарх Кирилл освятил нательные крестики и иконы в присутствии Путина.

По словам Пескова, по просьбе нелегитимного президента РФ "на отдельных звеньях цепочек к крестам" был выгравирован его, Путина, инициалы.

Армия РФ понесла рекордные потери на фронте

Согласно данным британских разведчиков, потери российских окупантов в войне против Украины достигли нового месячного максимума в декабре 2024 года.

Одна из главных причин — массовые пехотные атаки, к которым продолжает прибегать враг.

Что важно понимать, в ноябре 2024 года потери россиян составили 45 680 человек, а декабрь стал шестым месяцем подряд с ростом количества потерь.

Нельзя также игнорировать тот факт, что в течение текущего года страна-агрессорка потеряла 429 660 человек (убитыми и ранеными).

Британские разведчики обращают внимание на то, что это значительно превышает показатель 2023 года — 252 940 ликвидированных солдат РФ.