Путін хоче перетворити російську молодь на ультранаціоналістів

На тлі війни РФ проти України диктатор Володимир Путін посилює не лише внутрішню пропаганду, але й спроби зліпити з юних росіян затятих ультранаціоналістичних патріотів. Чимала частина молоді навіть не пручається.
Головні тези:
- Молодь РФ, піддавшись впливу кремлівської пропаганди, вірить у брехню про необхідність війни з Україною.
- Спроби Кремля перевиховати російську молодь є небезпечними та можуть мати фатальні наслідки.
- Попри це, чимало юних росіян виступають за мирні перемовини з Україною.
Кремль активно виховує нове покоління путіністів
Молоді росіяни доволі часто піддаються впливу кремлівської пропаганди та навіть не намагаються дізнатися правду про реалії війни РФ проти України.
Мар’яна Наумова — одне з найсвіжіших облич пропагандистської машини російського президента Володимира Путіна часів війни.
Вона є ведучою шоу флагманської телевізійної мережі “Первый канал”, яку контролює Кремль, має 85 000 підписників у Telegram, є постійною спікеркою на молодіжних форумах, в університетах і токшоу по всьому світу.
У минулому Наумова пауерліфтерка-вундеркінд із мізерним досвідом у журналістиці, однак це не завадило їй знімати репортажі про більшість головних боїв Росії за мирні українські міста, до прикладу Бахмут та Маріуполь.
У своїх сюжетах юна пропагандистка цинічно бреше, що солдати РФ, мовляв, здійснили вторгнення в Україну, щоб захистити російськомовних, попри те, що насправді вони вбивали, гвалтували на знущалися на невинними українцями.
Ще не все втрачено
Що важливо розуміти, близько 7 із 10 росіян віком від 18 до 24 років — 69% — підтримують війну Росії проти України. На це вказують результати серпневого опитуванням, яке провів “Левада-Центр”.
Попри це, згідно з опитуванням, 66% молодих росіян також підтримують рух до мирних переговорів — це вища частка, ніж загальне населення, з якого лише 50% підтримують рух до таких переговорів.
Де-факто, це означає, що велика частина російської молоді не хоче воювати та проти того, щоб війна проти України продовжувалася.
Сергій Гур’єв, російський економіст, який втік з країни і зараз є деканом Лондонської бізнес-школи, назвав спроби Путіна перевиховати російських школярів “небезпечними”.
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