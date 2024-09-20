Путін хоче перетворити російську молодь на ультранаціоналістів

На тлі війни РФ проти України диктатор Володимир Путін посилює не лише внутрішню пропаганду, але й спроби зліпити з юних росіян затятих ультранаціоналістичних патріотів. Чимала частина молоді навіть не пручається.

Кремль активно виховує нове покоління путіністів

Молоді росіяни доволі часто піддаються впливу кремлівської пропаганди та навіть не намагаються дізнатися правду про реалії війни РФ проти України.

Мар’яна Наумова — одне з найсвіжіших облич пропагандистської машини російського президента Володимира Путіна часів війни.

Вона є ведучою шоу флагманської телевізійної мережі “Первый канал”, яку контролює Кремль, має 85 000 підписників у Telegram, є постійною спікеркою на молодіжних форумах, в університетах і токшоу по всьому світу.

У минулому Наумова пауерліфтерка-вундеркінд із мізерним досвідом у журналістиці, однак це не завадило їй знімати репортажі про більшість головних боїв Росії за мирні українські міста, до прикладу Бахмут та Маріуполь.

У своїх сюжетах юна пропагандистка цинічно бреше, що солдати РФ, мовляв, здійснили вторгнення в Україну, щоб захистити російськомовних, попри те, що насправді вони вбивали, гвалтували на знущалися на невинними українцями.

Наумова є однією з тисяч молодих росіян, які ввійшли в нову систему воєнного часу своєї країни, прийнявши кремлівську брехню як свої власні переконання та гарантуючи, що основну ідеологію Путіна — ультранаціоналістичний патріотизм — поширюватиме нове покоління. Це включає ідею, що Сполучені Штати хочуть знищити Росію і що Росія є жертвою, яка прагне миру, а не агресором. Як і Наумова, вони бачать себе патріотами, які говорять правду, а не знаряддям афери, — пише видання. Поширити

Ще не все втрачено

Що важливо розуміти, близько 7 із 10 росіян віком від 18 до 24 років — 69% — підтримують війну Росії проти України. На це вказують результати серпневого опитуванням, яке провів “Левада-Центр”.

Попри це, згідно з опитуванням, 66% молодих росіян також підтримують рух до мирних переговорів — це вища частка, ніж загальне населення, з якого лише 50% підтримують рух до таких переговорів.

Де-факто, це означає, що велика частина російської молоді не хоче воювати та проти того, щоб війна проти України продовжувалася.

Сергій Гур’єв, російський економіст, який втік з країни і зараз є деканом Лондонської бізнес-школи, назвав спроби Путіна перевиховати російських школярів “небезпечними”.