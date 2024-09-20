Путин хочет превратить российскую молодежь в ультранационалистов

На фоне войны РФ против Украины диктатор Владимир Путин усиливает не только внутреннюю пропаганду, но и попытки слепить из юных россиян ярых ультранационалистических патриотов. Немалая часть молодежи даже не сопротивляется.
Главные тезисы
- Молодежь РФ, подвергшись влиянию кремлевской пропаганды, верит в ложь о необходимости войны с Украиной.
- Попытки перевоспитания российской молодежи Путиным опасны и могут иметь фатальные последствия.
- Хотя часть молодежи поддерживает войну, также многие юные россияне выступают за мирные переговоры с Украиной.
Кремль активно воспитывает новое поколение путинистов
Молодые россияне часто подвергаются влиянию кремлевской пропаганды и даже не пытаются узнать правду о реалиях войны РФ против Украины.
Марьяна Наумова — одно из самых свежих лиц пропагандистской машины российского президента Владимира Путина времен войны.
Она является ведущей шоу флагманской телевизионной сети “Первый канал”, которую контролирует Кремль, имеет 85 000 подписчиков в Telegram, является постоянным спикером на молодежных форумах, в университетах и ток-шоу по всему миру.
В прошлом Наумова пауэрлифтерка-вундеркинд с мизерным опытом в журналистике, однако это не помешало ей снимать репортажи о большинстве главных боев России за мирные украинские города, например Бахмут и Мариуполь.
В своих сюжетах юная пропагандистка цинично лжет, что солдаты РФ, мол, пришли в Украину, чтобы защитить русскоязычных, несмотря на то, что на самом деле они убивали, насиловали и издевались над невинными украинцами.
Еще не все потеряно
Что важно понимать, около 7 из 10 россиян в возрасте от 18 до 24 лет — 69% — поддерживают войну России против Украины. На это указывают результаты августовского опроса, который провел "Левада-Центр".
Несмотря на это, согласно опросу, 66% молодых россиян также поддерживают движение к мирным переговорам — это более высокая доля, чем общего население, из которого только 50% поддерживают движение к таким переговорам.
Де-факто это означает, что большая часть российской молодежи не хочет воевать и против того, чтобы война против Украины продолжалась.
Сергей Гурьев, сбежавший из страны российский экономист, который сейчас является деканом Лондонской бизнес-школы, назвал попытки Путина перевоспитать российских школьников «опасными».
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