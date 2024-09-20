Путин хочет превратить российскую молодежь в ультранационалистов

На фоне войны РФ против Украины диктатор Владимир Путин усиливает не только внутреннюю пропаганду, но и попытки слепить из юных россиян ярых ультранационалистических патриотов. Немалая часть молодежи даже не сопротивляется.

Кремль активно воспитывает новое поколение путинистов

Молодые россияне часто подвергаются влиянию кремлевской пропаганды и даже не пытаются узнать правду о реалиях войны РФ против Украины.

Марьяна Наумова — одно из самых свежих лиц пропагандистской машины российского президента Владимира Путина времен войны.

Она является ведущей шоу флагманской телевизионной сети “Первый канал”, которую контролирует Кремль, имеет 85 000 подписчиков в Telegram, является постоянным спикером на молодежных форумах, в университетах и ток-шоу по всему миру.

В прошлом Наумова пауэрлифтерка-вундеркинд с мизерным опытом в журналистике, однако это не помешало ей снимать репортажи о большинстве главных боев России за мирные украинские города, например Бахмут и Мариуполь.

В своих сюжетах юная пропагандистка цинично лжет, что солдаты РФ, мол, пришли в Украину, чтобы защитить русскоязычных, несмотря на то, что на самом деле они убивали, насиловали и издевались над невинными украинцами.

Наумова является одной из тысяч молодых россиян, вошедших в новую систему военного времени своей страны, приняв кремлевскую ложь как свои собственные убеждения и гарантируя, что основная идеология Путина — ультранационалистический патриотизм — будет распространяться на новое поколение. Это включает идею, что Соединенные Штаты хотят уничтожить Россию, и что Россия является жертвой, стремящейся к миру, а не агрессором. Как и Наумова, они видят себя патриотами, говорящими правду, а не орудием аферы, — пишет издание. Поделиться

Еще не все потеряно

Что важно понимать, около 7 из 10 россиян в возрасте от 18 до 24 лет — 69% — поддерживают войну России против Украины. На это указывают результаты августовского опроса, который провел "Левада-Центр".

Несмотря на это, согласно опросу, 66% молодых россиян также поддерживают движение к мирным переговорам — это более высокая доля, чем общего население, из которого только 50% поддерживают движение к таким переговорам.

Де-факто это означает, что большая часть российской молодежи не хочет воевать и против того, чтобы война против Украины продолжалась.

Сергей Гурьев, сбежавший из страны российский экономист, который сейчас является деканом Лондонской бизнес-школы, назвал попытки Путина перевоспитать российских школьников «опасными».