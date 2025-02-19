Путін хвалькувато заявив про прорив кордону України на Курщині — у ЗСУ відреагували
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Путін хвалькувато заявив про прорив кордону України на Курщині — у ЗСУ відреагували

Путін
Джерело:  Суспільне

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін заявив, що російські війська перейшли кордон між Україною та Курською областю. Державна прикордонна служба та ЗСУ спростували цю заяву.

Головні тези:

  • Путін заявив про перехід кордону України армією РФ на Курщині, однак цю інформацію спростували Держприкордонслужба та ЗСУ.
  • Підрозділи ЗСУ успішно відбили атаки на Курщині, зафіксувавши 12 бойових зіткнень на Курському напрямку.
  • Головне управління комунікацій ЗСУ також спростувало заяви Путіна щодо російського наступу вглиб України з Курського напрямку.

Путін збрехав про перетин кордону України армією РФ на Курщині

За словами речника державної прикордонної служби Андрія Демченка, на кордоні між Курською областю та Україною ДПСУ не фіксували спроб прориву кордону зі сторони російських військ.

Головне управління комунікацій ЗСУ теж спростувало заяви Путіна Суспільному щодо російського наступу вглиб України з Курського напрямку.

Протягом останніх кількох днів на Курщині ворог здійснював наступальні дії, але вони були успішно відбиті підрозділами ЗСУ.

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій у своєму Facebook повідомив, що з початку доби 19 лютого на Курському напрямку зафіксували 12 бойових зіткнень. Одна з атак росіян була спробою російського підрозділу просунутись в сторону кордону з Україною.

Спроба успіху не мала, — заявив Лиховій.

Раніше очільник РФ Володимир Путін заявив на брифінгу з російськими журналістами, що йому повідомили про перехід кордону між Курською областю та Україною. І нібито росіяни наступають по всій лінії зіткнення у цьому регіоні.

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