Російські ДРГ двічі намагалися прорвати кордон України — коли саме

Російські диверсанти двічі з початку 2025 року робили спроби проникнення через кордон України. Спроби ДРГ були невдалі.

Російські ДРГ прагнули прорвати кордон України

Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу.

Він зазначив, що цьогоріч прикордонники запобігли вже двом спробам проникнення ворожих ДРГ в Україну.

На даних момент ці випадки фіксувалися у Сумській та Харківській областях. В Чернігівській області таких спроб цього року не спостерігалося, але загроза там залишається. Андрій Демченко Речник Державної прикордонної служби України

Він додав, що наразі активність ворожих диверсійних груп нижча, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ або упродовж 2023-2024 років. Але ворог не полишає намагань перетнути кордон України.