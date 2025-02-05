Російські ДРГ двічі намагалися прорвати кордон України — коли саме

Російські диверсанти двічі з початку 2025 року робили спроби проникнення через кордон України. Спроби ДРГ були невдалі.
Головні тези:
- Російські ДРГ намагалися двічі прорвати кордон України у 2025 році, але спроби були невдалі.
- Українські прикордонники запобігли вже двом спробам проникнення ворожих ДРГ в Україну в Сумській та Харківській областях.
- Активність ворожих диверсійних груп наразі нижча, аніж на початку повномасштабного вторгнення РФ або упродовж 2023-2024 років, але загроза все ще залишається.
Російські ДРГ прагнули прорвати кордон України
Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу.
Він зазначив, що цьогоріч прикордонники запобігли вже двом спробам проникнення ворожих ДРГ в Україну.
Він додав, що наразі активність ворожих диверсійних груп нижча, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ або упродовж 2023-2024 років. Але ворог не полишає намагань перетнути кордон України.
Ми продовжуємо фіксувати спроби російських ДРГ зайти на українську територію на ділянках кордону, які охороняють підрозділи ДПСУ, і на ділянках, де охорону забезпечують підрозділи інших складових Сил оборони.
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