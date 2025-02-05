Российские ДРГ дважды пытались прорвать границу Украины — когда именно

Российские диверсанты дважды с начала 2025 года предпринимали попытки проникновения через границу Украины. Попытки ДРГ были неудачны.
Главные тезисы
- Российские ДРГ предприняли две неудачные попытки проникновения в Украину в 2025 году.
- Пограничники Украины успешно предотвратили вторжения диверсионных групп в Сумской и Харьковской областях.
- В настоящее время активность враждебных ДРГ снизилась по сравнению с предыдущими годами, однако угроза со стороны России остается.
Российские ДРГ стремились прорвать границу Украины
Об этом сообщает представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге.
Он отметил, что в этом году пограничники предотвратили уже две попытки проникновения вражеских ДРГ в Украину.
Он добавил, что активность вражеских диверсионных групп сейчас ниже, чем в начале полномасштабного вторжения РФ или в течение 2023-2024 годов. Но враг не оставляет попыток пересечь границу Украины.
Мы продолжаем фиксировать попытки российских ВРГ зайти на украинскую территорию на участках границы, охраняемых подразделениями ГНСУ, и на участках, где охрану обеспечивают подразделения других составляющих Сил обороны.
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