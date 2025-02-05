Российские ДРГ дважды пытались прорвать границу Украины — когда именно

Российские диверсанты дважды с начала 2025 года предпринимали попытки проникновения через границу Украины. Попытки ДРГ были неудачны.

Российские ДРГ стремились прорвать границу Украины

Об этом сообщает представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге.

Он отметил, что в этом году пограничники предотвратили уже две попытки проникновения вражеских ДРГ в Украину.

В настоящее время эти случаи фиксировались в Сумской и Харьковской областях. В Черниговской области подобных попыток в этом году не наблюдалось, но угроза там остается. Андрей Демченко Спикер Государственной пограничной службы Украины

Он добавил, что активность вражеских диверсионных групп сейчас ниже, чем в начале полномасштабного вторжения РФ или в течение 2023-2024 годов. Но враг не оставляет попыток пересечь границу Украины.