Российские ДРГ дважды пытались прорвать границу Украины — когда именно
Категория
Украина
Дата публикации

Российские ДРГ дважды пытались прорвать границу Украины — когда именно

ДРГ
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Источник:  Укринформ

Российские диверсанты дважды с начала 2025 года предпринимали попытки проникновения через границу Украины. Попытки ДРГ были неудачны.

Главные тезисы

  • Российские ДРГ предприняли две неудачные попытки проникновения в Украину в 2025 году.
  • Пограничники Украины успешно предотвратили вторжения диверсионных групп в Сумской и Харьковской областях.
  • В настоящее время активность враждебных ДРГ снизилась по сравнению с предыдущими годами, однако угроза со стороны России остается.

Российские ДРГ стремились прорвать границу Украины

Об этом сообщает представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге.

Он отметил, что в этом году пограничники предотвратили уже две попытки проникновения вражеских ДРГ в Украину.

В настоящее время эти случаи фиксировались в Сумской и Харьковской областях. В Черниговской области подобных попыток в этом году не наблюдалось, но угроза там остается.

Андрей Демченко

Андрей Демченко

Спикер Государственной пограничной службы Украины

Он добавил, что активность вражеских диверсионных групп сейчас ниже, чем в начале полномасштабного вторжения РФ или в течение 2023-2024 годов. Но враг не оставляет попыток пересечь границу Украины.

Мы продолжаем фиксировать попытки российских ВРГ зайти на украинскую территорию на участках границы, охраняемых подразделениями ГНСУ, и на участках, где охрану обеспечивают подразделения других составляющих Сил обороны.

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