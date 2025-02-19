Путин хвастливо заявил о прорыве границы Украины на Курщине — у ВСУ отреагировали

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска перешли границу между Украиной и Курской. Государственная пограничная служба и ВСУ опровергли это заявление.
Главные тезисы
- Путин заявил о прорыве границы Украины на Курщине, однако эту информацию опровергли государственная пограничная служба и ВСУ.
- Подразделения ВСУ успешно отразили атаки на Курщине, зафиксировав 12 боевых столкновений на Курском направлении.
- Главное управление коммуникаций ВСУ также опровергло заявления Путина по поводу российского наступления вглубь Украины с Курского направления.
Путин соврал о пересечении границы Украины армией РФ на Курщине
По словам пресс-секретаря государственной пограничной службы Андрея Демченко, на границе между Курской областью и Украиной ГНСУ не фиксировали попыток прорыва границы со стороны российских войск.
Главное управление коммуникаций ВСУ тоже опровергло заявления Путина Общественному по поводу российского наступления вглубь Украины с Курского направления.
Спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой в своем Facebook сообщил, что с начала суток 19 февраля на Курском направлении зафиксировали 12 боевых столкновений. Одна из атак россиян была попыткой российского подразделения продвинуться в сторону границы с Украиной.
Попытка успеха не имела, — заявил Лиховой.
Ранее глава РФ Владимир Путин заявил на брифинге с российскими журналистами, что ему сообщили о переходе границы между Курской и Украиной. И вроде бы россияне наступают по всей линии столкновения в этом регионе.
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