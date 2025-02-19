Путин хвастливо заявил о прорыве границы Украины на Курщине — у ВСУ отреагировали
Категория
Мир
Дата публикации

Путин хвастливо заявил о прорыве границы Украины на Курщине — у ВСУ отреагировали

Путин
Читати українською
Источник:  Суспільне

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска перешли границу между Украиной и Курской. Государственная пограничная служба и ВСУ опровергли это заявление.

Главные тезисы

  • Путин заявил о прорыве границы Украины на Курщине, однако эту информацию опровергли государственная пограничная служба и ВСУ.
  • Подразделения ВСУ успешно отразили атаки на Курщине, зафиксировав 12 боевых столкновений на Курском направлении.
  • Главное управление коммуникаций ВСУ также опровергло заявления Путина по поводу российского наступления вглубь Украины с Курского направления.

Путин соврал о пересечении границы Украины армией РФ на Курщине

По словам пресс-секретаря государственной пограничной службы Андрея Демченко, на границе между Курской областью и Украиной ГНСУ не фиксировали попыток прорыва границы со стороны российских войск.

Главное управление коммуникаций ВСУ тоже опровергло заявления Путина Общественному по поводу российского наступления вглубь Украины с Курского направления.

В последние несколько дней на Курщине враг совершал наступательные действия, но они были успешно отражены подразделениями ВСУ.

Спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой в своем Facebook сообщил, что с начала суток 19 февраля на Курском направлении зафиксировали 12 боевых столкновений. Одна из атак россиян была попыткой российского подразделения продвинуться в сторону границы с Украиной.

Попытка успеха не имела, — заявил Лиховой.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил на брифинге с российскими журналистами, что ему сообщили о переходе границы между Курской и Украиной. И вроде бы россияне наступают по всей линии столкновения в этом регионе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия активизировала работу ДРГ в Сумской области — ГНСУ
дрг
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские ДРГ заходят на северное приграничье Украины при поддержке дронов и артиллерии
ДРГ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские ДРГ дважды пытались прорвать границу Украины — когда именно
ДРГ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?