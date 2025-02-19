Нелегитимный президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска перешли границу между Украиной и Курской. Государственная пограничная служба и ВСУ опровергли это заявление.

Путин соврал о пересечении границы Украины армией РФ на Курщине

По словам пресс-секретаря государственной пограничной службы Андрея Демченко, на границе между Курской областью и Украиной ГНСУ не фиксировали попыток прорыва границы со стороны российских войск.

Главное управление коммуникаций ВСУ тоже опровергло заявления Путина Общественному по поводу российского наступления вглубь Украины с Курского направления.

В последние несколько дней на Курщине враг совершал наступательные действия, но они были успешно отражены подразделениями ВСУ. Поделиться

Спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой в своем Facebook сообщил, что с начала суток 19 февраля на Курском направлении зафиксировали 12 боевых столкновений. Одна из атак россиян была попыткой российского подразделения продвинуться в сторону границы с Украиной.

Попытка успеха не имела, — заявил Лиховой.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил на брифинге с российскими журналистами, что ему сообщили о переходе границы между Курской и Украиной. И вроде бы россияне наступают по всей линии столкновения в этом регионе.