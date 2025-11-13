Путін здійснив вдалу кампанію залякування Європи дронами та винищувачами — Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін здійснив вдалу кампанію залякування Європи дронами та винищувачами — Зеленський

Зеленський
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський розповів, що цілеспрямована кампанія нелегітимного президента РФ Володимира Путіна із запуску дронів і винищувачів у повітряний простір європейських країн-членів НАТО спрацювала. Це налякало деяких лідерів Європи відправляти до України системи протиповітряної оборони.

Головні тези:

  • Путін проводить цілеспрямовану кампанію залякування Європи за допомогою дронів та винищувачів, стверджує Зеленський.
  • Залякування лідерів країн-членів НАТО спрацювало, змушуючи їх утриматися від надання Україні систем протиповітряної оборони.
  • Путін успішно досяг своєї мети залякування та стримування допомоги Україні, використовуючи дрони та винищувачі.

Зеленський заявив про відмову деяких країн надати Україні ППО

Зокрема, як повідомив Зеленський, Путін здійснював навмисну кампанію залякування проти Європи з нещодавніми вторгненнями дронів та літаків-винищувачів у повітряний простір країн-членів НАТО.

Це призвело до того, що Путіну вдалося змусити лідерів більш неохоче відправляти системи повітряної оборони до України.

Я думаю, він налякав їх. Це була його мета. І він досяг її.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання президента України, "це було психологічне залякування, без сумніву".

Останніми місяцями в різних країнах Європи дедалі частіше стали фіксувати появу російських дронів. Через ці дрони призупиняли роботу аеропорти та скасовувалися пасажирські рейси.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія накопичує дрони для атак по Україні взимку — Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Завдяки ДШВ тримається Покровський напрямок — Зеленський
Зеленський розповів про успіхи ДШВ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський озвучив кількість необхідних Україні систем ППО Patriot
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?