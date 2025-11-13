Путін здійснив вдалу кампанію залякування Європи дронами та винищувачами — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що цілеспрямована кампанія нелегітимного президента РФ Володимира Путіна із запуску дронів і винищувачів у повітряний простір європейських країн-членів НАТО спрацювала. Це налякало деяких лідерів Європи відправляти до України системи протиповітряної оборони.

Зеленський заявив про відмову деяких країн надати Україні ППО

Зокрема, як повідомив Зеленський, Путін здійснював навмисну кампанію залякування проти Європи з нещодавніми вторгненнями дронів та літаків-винищувачів у повітряний простір країн-членів НАТО.

Це призвело до того, що Путіну вдалося змусити лідерів більш неохоче відправляти системи повітряної оборони до України.

Я думаю, він налякав їх. Це була його мета. І він досяг її. Володимир Зеленський Президент України

На переконання президента України, "це було психологічне залякування, без сумніву".