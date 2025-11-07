Росія накопичує дрони для атак по Україні взимку — Зеленський
Росія накопичує дрони для атак по Україні взимку — Зеленський

Майбутня зима в Україні буде непростою, оскільки російські окупанти накопичують ударні дрони для нових атак.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський попереджає про накопичення російськими окупантами ударних дронів для зимових атак на критичну інфраструктуру.
  • У зимовий період Росія може запускати понад 500 дронів типу “Шахед” на день, що створює серйозну загрозу для України.
  • Україна готується до можливих проблем із газопостачанням, плануючи імпорт газу на суму близько 2 млрд дол.

Росія готується до зимових атак України — Зеленський

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

Голова української держави звернув увагу, що для України зима фактично починається зі стартом опалювального сезону. Це той час, коли окупанти посилюють атаки на критично важливу інфраструктуру.

Ми розуміємо, що викликів буде багато, і тому нам потрібно буде готуватися, у чому ми дуже розраховуємо на наших партнерів, щоб ми пройшли цю зиму пліч-о-пліч, а не поодинці.

За словами Зеленського, на випадок проблем із газопостачанням Україна вже готує імпорт газу. На це необхідно близько 2 млрд доларів, і українські чиновники"на шляху до розв'язання цього питання".

Також президент звернув увагу, що станом на сьогодні Росія не атакує Україну на максимум своїх можливостей - ворог може запускати понад 500 "Шахедів" на день.

Ми розуміємо, що вони накопичують, готуються до атак. Ми розуміємо, що зима буде непростою.

