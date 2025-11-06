Зеленський ухвалив новий пакет санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії. Серед ключових галузей, на які спрямовані нові економічні обмеження, - енергоносії та електроніка.
Головні тези:
- Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на енергетику та електроніку.
- Нові економічні обмеження в Україні оцінюються щорічно в десятки мільярдів євро.
- Україна синхронізує санкції з партнерами ЄС та реагує на російські ескалації через нові обмеження.
Україна ввела нові санкції проти РФ
Він також додав, що новий пакет діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно.
Глава держави також доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів.
Раніше повідомлялось, що Європейський Союз офіційно схвалив новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни.
Рішення Ради ЄС додало 45 компаній до списку структур, що підтримують військовий та промисловий комплекс Росії.
Серед них — підприємства з третіх країн, які допомагають Москві обходити експортні обмеження та отримувати технології подвійного призначення, включно з верстатами, електронікою та комплектуючими для дронів. Також до списку увійшли 12 компаній у Китаї та Гонконзі.
