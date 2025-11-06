Зеленський ухвалив новий пакет санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії. Серед ключових галузей, на які спрямовані нові економічні обмеження, - енергоносії та електроніка.

Україна ввела нові санкції проти РФ

Продовжуємо синхронізацію санкцій партнерів в українській юрисдикції, і відсьогодні набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну, — заявив Зеленський.

Він також додав, що новий пакет діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно.

Застосовуємо й наші нові санкції проти російських субʼєктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці і завдяки цьому — на фінансування російської здатності воювати. Вже знаємо, що цей наш санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів.

Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти премʼєр-міністра України й інших наших урядовців. Звісно, російські санкції не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення війни, будь-які російські ескалації заслуговують на належну та відчутну відповідь.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз офіційно схвалив новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни.

Рішення Ради ЄС додало 45 компаній до списку структур, що підтримують військовий та промисловий комплекс Росії.

Серед них — підприємства з третіх країн, які допомагають Москві обходити експортні обмеження та отримувати технології подвійного призначення, включно з верстатами, електронікою та комплектуючими для дронів. Також до списку увійшли 12 компаній у Китаї та Гонконзі.