Зеленський ухвалив новий пакет санкцій проти Росії
Зеленський ухвалив новий пакет санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії. Серед ключових галузей, на які спрямовані нові економічні обмеження, - енергоносії та електроніка.

Головні тези:

  • Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на енергетику та електроніку.
  • Нові економічні обмеження в Україні оцінюються щорічно в десятки мільярдів євро.
  • Україна синхронізує санкції з партнерами ЄС та реагує на російські ескалації через нові обмеження.

Україна ввела нові санкції проти РФ

Продовжуємо синхронізацію санкцій партнерів в українській юрисдикції, і відсьогодні набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну, — заявив Зеленський.

Він також додав, що новий пакет діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно.

Застосовуємо й наші нові санкції проти російських субʼєктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці і завдяки цьому — на фінансування російської здатності воювати. Вже знаємо, що цей наш санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах.

Глава держави також доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів.

Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти премʼєр-міністра України й інших наших урядовців. Звісно, російські санкції не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення війни, будь-які російські ескалації заслуговують на належну та відчутну відповідь.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз офіційно схвалив новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни.

Рішення Ради ЄС додало 45 компаній до списку структур, що підтримують військовий та промисловий комплекс Росії.

Серед них — підприємства з третіх країн, які допомагають Москві обходити експортні обмеження та отримувати технології подвійного призначення, включно з верстатами, електронікою та комплектуючими для дронів. Також до списку увійшли 12 компаній у Китаї та Гонконзі.

