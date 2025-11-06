Зеленский принял новый пакет санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций против России. Среди ключевых отраслей, на которые направлены новые экономические ограничения – энергоносители и электроника.

Украина ввела новые санкции против РФ

Продолжаем синхронизацию санкций партнеров в украинской юрисдикции, и с сегодняшнего дня вступает в силу в Украине 19-й пакет санкций Евросоюза против России за эту войну, — заявил Зеленский. Поделиться

Он также добавил, что новый пакет действует, в частности, против экспорта российских ресурсов и схем поставок в Россию электронных компонентов, и общее влияние на ограничение российских заработков от 19 пакета оценивается по меньшей мере в десятки миллиардов евро ежегодно.

Применяем и наши новые санкции против российских субъектов, работающих на добычу ресурсов в Арктике и благодаря этому на финансирование российской способности воевать. Уже знаем, что этот наш санкционный шаг будет продолжен партнерами, учитывая наши предложения в их санкционных пакетах. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также поручил готовить новые решения СНБО Украины по соответствующим представлениям о субъектах в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборантов.

Будет наш санкционный ответ и на российские санкции против премьер-министра Украины и других наших чиновников. Конечно, российские санкции не создают реальных проблем, но в то время, когда вместе с нами большинство мира пытается сделать все возможное для завершения войны, любые российские эскалации заслуживают должного и ощутимого ответа. Поделиться

Ранее сообщалось, что Европейский Союз официально одобрил новый пакет санкций против России. Ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.

Решение Совета ЕС добавило 45 компаний в список структур, поддерживающих военный и промышленный комплекс России.

Среди них — предприятия из третьих стран, которые помогают Москве обходить экспортные ограничения и получать технологии двойного назначения, включая станки, электронику и комплектующие для дронов. Также в список вошли 12 компаний в Китае и Гонконге.