Зеленский принял новый пакет санкций против России
Зеленский принял новый пакет санкций против России

Владимир Зеленский
Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций против России. Среди ключевых отраслей, на которые направлены новые экономические ограничения – энергоносители и электроника.

Главные тезисы

  • Подписанный Зеленским новый пакет санкций против России направлен на энергоносители и электронику.
  • Экономические ограничения оцениваются в десятки миллиардов евро ежегодно.
  • Украина синхронизирует санкции с партнерами ЕС для реагирования на российские эскалации.

Украина ввела новые санкции против РФ

Продолжаем синхронизацию санкций партнеров в украинской юрисдикции, и с сегодняшнего дня вступает в силу в Украине 19-й пакет санкций Евросоюза против России за эту войну, — заявил Зеленский.

Он также добавил, что новый пакет действует, в частности, против экспорта российских ресурсов и схем поставок в Россию электронных компонентов, и общее влияние на ограничение российских заработков от 19 пакета оценивается по меньшей мере в десятки миллиардов евро ежегодно.

Применяем и наши новые санкции против российских субъектов, работающих на добычу ресурсов в Арктике и благодаря этому на финансирование российской способности воевать. Уже знаем, что этот наш санкционный шаг будет продолжен партнерами, учитывая наши предложения в их санкционных пакетах.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также поручил готовить новые решения СНБО Украины по соответствующим представлениям о субъектах в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборантов.

Будет наш санкционный ответ и на российские санкции против премьер-министра Украины и других наших чиновников. Конечно, российские санкции не создают реальных проблем, но в то время, когда вместе с нами большинство мира пытается сделать все возможное для завершения войны, любые российские эскалации заслуживают должного и ощутимого ответа.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз официально одобрил новый пакет санкций против России. Ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.

Решение Совета ЕС добавило 45 компаний в список структур, поддерживающих военный и промышленный комплекс России.

Среди них — предприятия из третьих стран, которые помогают Москве обходить экспортные ограничения и получать технологии двойного назначения, включая станки, электронику и комплектующие для дронов. Также в список вошли 12 компаний в Китае и Гонконге.

