Зеленский принял новый пакет санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций против России. Среди ключевых отраслей, на которые направлены новые экономические ограничения – энергоносители и электроника.
Главные тезисы
- Подписанный Зеленским новый пакет санкций против России направлен на энергоносители и электронику.
- Экономические ограничения оцениваются в десятки миллиардов евро ежегодно.
- Украина синхронизирует санкции с партнерами ЕС для реагирования на российские эскалации.
Украина ввела новые санкции против РФ
Он также добавил, что новый пакет действует, в частности, против экспорта российских ресурсов и схем поставок в Россию электронных компонентов, и общее влияние на ограничение российских заработков от 19 пакета оценивается по меньшей мере в десятки миллиардов евро ежегодно.
Глава государства также поручил готовить новые решения СНБО Украины по соответствующим представлениям о субъектах в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборантов.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз официально одобрил новый пакет санкций против России. Ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.
Решение Совета ЕС добавило 45 компаний в список структур, поддерживающих военный и промышленный комплекс России.
Среди них — предприятия из третьих стран, которые помогают Москве обходить экспортные ограничения и получать технологии двойного назначения, включая станки, электронику и комплектующие для дронов. Также в список вошли 12 компаний в Китае и Гонконге.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-