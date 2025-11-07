Россия накапливает дроны для атак по Украине зимой — Зеленский

Россия готовится к зимним атакам Украины — Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

Глава украинского государства обратил внимание, что для Украины зима фактически начинается со стартом отопительного сезона. Это то время, когда оккупанты усиливают атаки на критически важную инфраструктуру.

Мы понимаем, что вызовов будет много, и поэтому нам нужно будет готовиться, в чем мы очень рассчитываем на наших партнеров, чтобы мы прошли эту зиму бок о бок, а не поодиночке. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Зеленского, в случае проблем с газоснабжением Украина уже готовит импорт газа. На это необходимо около 2 млрд долларов, и украинские чиновники "на пути к решению этого вопроса".

Также президент обратил внимание, что по состоянию на сегодняшний день Россия не атакует Украину на максимум своих возможностей — враг может запускать более 500 "Шахедов" в день.