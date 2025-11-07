Россия накапливает дроны для атак по Украине зимой — Зеленский

Будущая зима в Украине будет непростой, поскольку российские оккупанты накапливают ударные дроны для новых атак.
Главные тезисы
- Российские оккупанты накапливают ударные дроны для зимних атак на Украину, предостерегает президент Зеленский.
- Украина готовится к возможным проблемам с газоснабжением, планируя импорт газа на сумму около 2 млрд долл.
- Россия может запускать более 500 дронов типа Шахед в день, увеличивая угрозу для Украины в зимний период.
Россия готовится к зимним атакам Украины — Зеленский
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.
Глава украинского государства обратил внимание, что для Украины зима фактически начинается со стартом отопительного сезона. Это то время, когда оккупанты усиливают атаки на критически важную инфраструктуру.
По словам Зеленского, в случае проблем с газоснабжением Украина уже готовит импорт газа. На это необходимо около 2 млрд долларов, и украинские чиновники "на пути к решению этого вопроса".
Также президент обратил внимание, что по состоянию на сегодняшний день Россия не атакует Украину на максимум своих возможностей — враг может запускать более 500 "Шахедов" в день.
Мы понимаем, что они накапливают, готовятся к атакам. Мы понимаем, что зима будет непростой.
