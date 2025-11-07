Россия накапливает дроны для атак по Украине зимой — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Россия накапливает дроны для атак по Украине зимой — Зеленский

Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  Суспільне

Будущая зима в Украине будет непростой, поскольку российские оккупанты накапливают ударные дроны для новых атак.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты накапливают ударные дроны для зимних атак на Украину, предостерегает президент Зеленский.
  • Украина готовится к возможным проблемам с газоснабжением, планируя импорт газа на сумму около 2 млрд долл.
  • Россия может запускать более 500 дронов типа Шахед в день, увеличивая угрозу для Украины в зимний период.

Россия готовится к зимним атакам Украины — Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

Глава украинского государства обратил внимание, что для Украины зима фактически начинается со стартом отопительного сезона. Это то время, когда оккупанты усиливают атаки на критически важную инфраструктуру.

Мы понимаем, что вызовов будет много, и поэтому нам нужно будет готовиться, в чем мы очень рассчитываем на наших партнеров, чтобы мы прошли эту зиму бок о бок, а не поодиночке.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам Зеленского, в случае проблем с газоснабжением Украина уже готовит импорт газа. На это необходимо около 2 млрд долларов, и украинские чиновники "на пути к решению этого вопроса".

Также президент обратил внимание, что по состоянию на сегодняшний день Россия не атакует Украину на максимум своих возможностей — враг может запускать более 500 "Шахедов" в день.

Мы понимаем, что они накапливают, готовятся к атакам. Мы понимаем, что зима будет непростой.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский спрогнозировал дефицит бюджета России в 2026 году
В скором времени Россия почувствует последствия новых санкций
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Системно уничтожаем оккупантов". Зеленский описал актуальную ситуацию в Покровске
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский принял новый пакет санкций против России
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?