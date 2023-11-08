Путін звернувся із закликом до всіх силовиків СНД

8 листопада російський диктатор Володимир Путін неочікувано для всіх публічно закликав об'єднатися абсолютно всіх силовиків Співдружності незалежних держав.

Путін виступив з новою абсурдною ідеєю

Під час офіційного звернення до секретарів рад безпеки СНД очільник Кремля почав скаржитися на те, що рішення та дії окремих держав спрямовані на розхитування "легітимної влади".

У зв’язку з цим, він пропонує усім силовика СНД об'єднатися, щоб заблокувати цей процес та повернути "стабільність".

За словами російського диктатора, його непокоїть загострення старих та поява нових конфліктів на міжнародній арені. Путін знову згадав про війну на Близькому Сході.

Ба більше, дії деяких держав прямо спрямовані на розхитування в країнах СНД легітимної влади, суспільної стабільності і традиційних цінностей, на порушення наших традиційно тісних торговельних, коопераційних, культурних зв'язків, - бідкається президент РФ. Поширити

Окрім того, Путін почав лякати країни СНД організованою злочинністю, тероризмом і наркоторгівлею, радикалізмом і екстремізмом, а також заявив про ризики "економічної, інформаційної, технологічної, біологічної безпеки".

Після цього російський диктор почав закликати до "узгодженої колективної реакції, а також великої превентивної роботи, головна мета якої - забезпечити "стабільність" СНД".

Важливо максимально повно використовувати прогнозний, інформаційно-аналітичний потенціал рад безпеки… Така робота має бути спрямована на чітке визначення пріоритетів і своєчасне коригування документів стратегічного планування, - додав очільник Кремля. Поширити

У ГУР пояснили сенс фейків про смерть Путіна

Як пояснює представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, активне поширення дезінформації про смерть очільника Кремля було спрямовано винятково на внутрішню російську аудиторію.