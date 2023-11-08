Путин обратился с призывом ко всем силовикам СНГ

8 ноября российский диктатор Владимир Путин неожиданно всем публично призвал объединиться абсолютно всех силовиков Содружества независимых государств.
Путин выступил с новой абсурдной идеей
В ходе официального обращения к секретарям советов безопасности СНГ глава Кремля начал жаловаться на то, что решения и действия отдельных государств направлены на расшатывание "легитимной власти".
В связи с этим он предлагает всем силовика СНГ объединиться, чтобы заблокировать этот процесс и вернуть "стабильность".
По словам российского диктатора, его беспокоит обострение старых и появление новых конфликтов на международной арене. Путин снова вспомнил о войне на Ближнем Востоке.
Кроме того, Путин начал пугать страны СНГ организованной преступностью, терроризмом и наркоторговлей, радикализмом и экстремизмом, а также заявил о рисках "экономической, информационной, технологической, биологической безопасности".
После этого российский диктор начал призывать к "согласованной коллективной реакции, а также большой превентивной работе, главная цель которой – обеспечить "стабильность" СНГ".
В ГУР объяснили смысл фейков о смерти Путина
Как объясняет представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, активное распространение дезинформации о смерти главы Кремля было направлено исключительно на внутреннюю российскую аудиторию.
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