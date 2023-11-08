Путин обратился с призывом ко всем силовикам СНГ

Путин выступил с новой абсурдной идеей

В ходе официального обращения к секретарям советов безопасности СНГ глава Кремля начал жаловаться на то, что решения и действия отдельных государств направлены на расшатывание "легитимной власти".

В связи с этим он предлагает всем силовика СНГ объединиться, чтобы заблокировать этот процесс и вернуть "стабильность".

По словам российского диктатора, его беспокоит обострение старых и появление новых конфликтов на международной арене. Путин снова вспомнил о войне на Ближнем Востоке.

Более того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей, - жалуется президент РФ. Поделиться

Кроме того, Путин начал пугать страны СНГ организованной преступностью, терроризмом и наркоторговлей, радикализмом и экстремизмом, а также заявил о рисках "экономической, информационной, технологической, биологической безопасности".

После этого российский диктор начал призывать к "согласованной коллективной реакции, а также большой превентивной работе, главная цель которой – обеспечить "стабильность" СНГ".

Важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности. Такая работа должна быть направлена на четкое определение приоритетов и своевременную корректировку документов стратегического планирования, - добавил глава Кремля. Поделиться

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