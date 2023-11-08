Путин обратился с призывом ко всем силовикам СНГ
Категория
Политика
Дата публикации

Путин обратился с призывом ко всем силовикам СНГ

Владимир Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

8 ноября российский диктатор Владимир Путин неожиданно всем публично призвал объединиться абсолютно всех силовиков Содружества независимых государств.

Путин выступил с новой абсурдной идеей

В ходе официального обращения к секретарям советов безопасности СНГ глава Кремля начал жаловаться на то, что решения и действия отдельных государств направлены на расшатывание "легитимной власти".

В связи с этим он предлагает всем силовика СНГ объединиться, чтобы заблокировать этот процесс и вернуть "стабильность".

По словам российского диктатора, его беспокоит обострение старых и появление новых конфликтов на международной арене. Путин снова вспомнил о войне на Ближнем Востоке.

Более того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей, - жалуется президент РФ.

Кроме того, Путин начал пугать страны СНГ организованной преступностью, терроризмом и наркоторговлей, радикализмом и экстремизмом, а также заявил о рисках "экономической, информационной, технологической, биологической безопасности".

После этого российский диктор начал призывать к "согласованной коллективной реакции, а также большой превентивной работе, главная цель которой – обеспечить "стабильность" СНГ".

Важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности. Такая работа должна быть направлена на четкое определение приоритетов и своевременную корректировку документов стратегического планирования, - добавил глава Кремля.

В ГУР объяснили смысл фейков о смерти Путина

Как объясняет представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, активное распространение дезинформации о смерти главы Кремля было направлено исключительно на внутреннюю российскую аудиторию.

Это сладкая для украинских слушателей музыка, и должны быть хорошие новости... Но это только сообщение российских анонимных Telegram-каналов. Это внутренняя история, рассчитанная на внутреннюю российскую аудиторию. Конечно, персонально Путину она мало чем помогает, потому что у России много сторонников конспирологических теорий, - объясняет Андрей Юсов.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Данилов озвучил предупреждение украинцам на фоне слухов о смерти Путина
Алексей Данилов
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР отреагировали на информацию о смерти Путина
Владимир Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Запад готовит неприятный сюрприз для Путина и российских элит — политолог
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.