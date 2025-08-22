Путініст Марков потрапив до списку російських "іноагентів" — що трапилося

Російського політолога і пропагандиста Сергія Маркова занесли у РФ до списку “іноагентів”. Трапилося це через його захоплення лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Головні тези:
- Сергій Марков став одним із російських «іноагентів» через свої публічні заяви та дії, зокрема, захоплення лідером Азербайджану.
- Політолог підтримував політику Путіна та опинився під санкціями Канади, які він вважає несправедливими.
- Причиною включення Маркова до реєстру іноагентів стала його поїздка до Азербайджану та публічні висловлювання про президента Ільхама Алієва.
Пропагандиста Маркова визнали “іноагентом” у РФ
Раніше Сергія Маркова жорстко критикували Z-блогери. Причиною стала його поїздка до Азербайджану на тлі погіршення відносин із РФ.
Там він, зокрема, назвав президента Азербайджану Ільхама Алієва «блискучим інтелектуалом» та «одним із найдосвідченіших лідерів сучасного світу».
Крім Маркова до реєстру потрапили заборонений у служінні протоієрей Андрій Кордочкін, блогер Дмитро Нюберг (Qianti), активістка Раджана Дугарова, яка виступає за незалежність Бурятії, а також проекти "Таміздат" та "Аліф ТБ".
