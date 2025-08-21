Кремль поширює в Європі брехливу пропагандистську кампанію "Росія — не мій ворог"

Росія запустила в Європі пропагандистську кампанію “Росія — не мій ворог”, яка дісталася до Румунії. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Головні тези:
- Кремль ініціює пропагандистську кампанію “Росія — не мій ворог” в Європі для спотворення уявлення про свою роль у міжнародних відносинах.
- Ця пропаганда спрямована на нейтралізацію критики Росії та створення у громадян Європи враження “мирного партнерства”.
- Метою гібридної кампанії Кремля є підрив принципів правової держави та поширення розбрату у європейських суспільствах.
Росія поширює “мирну” пропаганду країнами Європи
У містах з'являються наліпки з цим меседжем, що є частиною гібридної кампанії Кремля для створення ілюзії «мирного партнерства».
Подібні акції вже фіксувалися у Франції та Італії, зокрема через проросійські організації.
Мета кампанії — підірвати віру громадян у верховенство права та демократичні інституції своїх країн, посіяти сумніви щодо правильності євроатлантичного вибору і дискредитувати підтримку України.
Європейська підтримка України — це не лише допомога одній державі, а захист усього континенту від агресії. Тож спільна протидія пропаганді є вкрай важливою, зазначили у ЦПД,
