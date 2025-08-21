Кремль поширює в Європі брехливу пропагандистську кампанію "Росія — не мій ворог"

Росія запустила в Європі пропагандистську кампанію “Росія — не мій ворог”, яка дісталася до Румунії. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Росія поширює “мирну” пропаганду країнами Європи

У містах з'являються наліпки з цим меседжем, що є частиною гібридної кампанії Кремля для створення ілюзії «мирного партнерства».

За допомогою цих інструментів впливу Росія намагається зобразити себе як миротворця, нівелювати власні злочини та посіяти розбрат у європейських суспільствах. Поширити

Подібні акції вже фіксувалися у Франції та Італії, зокрема через проросійські організації.

Мета кампанії — підірвати віру громадян у верховенство права та демократичні інституції своїх країн, посіяти сумніви щодо правильності євроатлантичного вибору і дискредитувати підтримку України.

Європейська підтримка України — це не лише допомога одній державі, а захист усього континенту від агресії. Тож спільна протидія пропаганді є вкрай важливою, зазначили у ЦПД,