Кремль распространяет в Европе лживую пропагандистскую кампанию "Россия — не мой враг"

Россия запустила в Европе пропагандистскую кампанию "Россия - не мой враг", которая добралась до Румынии. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Россия распространяет "мирную" пропаганду по странам Европы

В городах появляются наклейки с этим месседжем, являющимся частью гибридной кампании Кремля для создания иллюзии «мирного партнерства».

С помощью этих инструментов влияния Россия пытается изобразить себя как миротворца, нивелировать собственные преступления и посеять раздор в европейских обществах. Поделиться

Подобные акции уже фиксировались во Франции и Италии, в частности, через пророссийские организации.

Цель кампании — взорвать веру граждан в верховенство права и демократические институты своих стран, посеять сомнения в правильности евроатлантического выбора и дискредитировать поддержку Украины.

Европейская поддержка Украины — это не только помощь одному государству, но и защита всего континента от агрессии. Поэтому совместное противодействие пропаганде крайне важно, отметили в ЦПИ,