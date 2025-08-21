Кремль распространяет в Европе лживую пропагандистскую кампанию "Россия — не мой враг"

Россия запустила в Европе пропагандистскую кампанию "Россия - не мой враг", которая добралась до Румынии. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Пропаганда “Россия – не мой враг” распространяется в Европе с целью искажения представления о роли РФ в международных отношениях.
- Гибридная кампания Кремля направлена на создание иллюзии “мирного партнерства” и нейтрализацию критики России.
Россия распространяет "мирную" пропаганду по странам Европы
В городах появляются наклейки с этим месседжем, являющимся частью гибридной кампании Кремля для создания иллюзии «мирного партнерства».
Подобные акции уже фиксировались во Франции и Италии, в частности, через пророссийские организации.
Цель кампании — взорвать веру граждан в верховенство права и демократические институты своих стран, посеять сомнения в правильности евроатлантического выбора и дискредитировать поддержку Украины.
Европейская поддержка Украины — это не только помощь одному государству, но и защита всего континента от агрессии. Поэтому совместное противодействие пропаганде крайне важно, отметили в ЦПИ,
