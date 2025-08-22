Путинист Марков попал в список российских "иноагентов" — что случилось
Путинист Марков попал в список российских "иноагентов" — что случилось

Марков
Источник:  online.ua

Российского политолога и пропагандиста Сергея Маркова отнесли в РФ в список "иноагентов". Случилось это из-за его увлечения лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главные тезисы

  • Сергей Марков стал “иноагентом” в РФ из-за своих высказываний и действий, связанных с Ильхамом Алиевым.
  • Политолог поддерживал политику Путина, за что оказался под санкциями Канады.

Пропагандиста Маркова признали "иноагентом" в РФ

Я не иностранный агент. И все это хорошо знают. Я все 25 поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады, — политолог Марков прокомментировал попадание в реестр «иноагентов».

Ранее Сергея Маркова жестко критиковали Z-блоггеры. Причиной послужила его поездка в Азербайджан на фоне ухудшения отношений с РФ.

Там он, в частности, назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева "блестящим интеллектуалом" и "одним из опытных лидеров современного мира".

Лидер, представляющий страну-победителя. Не так много стран, не только сугубо победивших на войне, но и полностью возобновивших контроль за своей территорией. И в этом смысле у него многие другие лидеры хотели бы поучиться, знать, в чем секрет победы, — сказал он журналистам.

Кроме Маркова в реестр попали запрещенный в служении протоиерей Андрей Кордочкин, блогер Дмитрий Нюберг (Qianti), активистка Раджана Дугарова, выступающая за независимость Бурятии, а также проекты "Тамиздат" и "Алиф ТВ".

