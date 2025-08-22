Путинист Марков попал в список российских "иноагентов" — что случилось

Лидер, представляющий страну-победителя. Не так много стран, не только сугубо победивших на войне, но и полностью возобновивших контроль за своей территорией. И в этом смысле у него многие другие лидеры хотели бы поучиться, знать, в чем секрет победы, — сказал он журналистам.