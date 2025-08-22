Путинист Марков попал в список российских "иноагентов" — что случилось

Российского политолога и пропагандиста Сергея Маркова отнесли в РФ в список "иноагентов". Случилось это из-за его увлечения лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Главные тезисы
- Сергей Марков стал “иноагентом” в РФ из-за своих высказываний и действий, связанных с Ильхамом Алиевым.
- Политолог поддерживал политику Путина, за что оказался под санкциями Канады.
Пропагандиста Маркова признали "иноагентом" в РФ
Ранее Сергея Маркова жестко критиковали Z-блоггеры. Причиной послужила его поездка в Азербайджан на фоне ухудшения отношений с РФ.
Там он, в частности, назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева "блестящим интеллектуалом" и "одним из опытных лидеров современного мира".
Кроме Маркова в реестр попали запрещенный в служении протоиерей Андрей Кордочкин, блогер Дмитрий Нюберг (Qianti), активистка Раджана Дугарова, выступающая за независимость Бурятии, а также проекты "Тамиздат" и "Алиф ТВ".
