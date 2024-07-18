Рада декриміналізувала дрібні крадіжки. Що змінилося

Верховна Рада на засіданні 18 липня проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 11068, який декриміналізує дрібні крадіжки на суму до 3 000 гривень і замінює відповідальність за це на штрафи.

Рада декриміналізувала крадіжки на суму до 3000 грн

Як повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, за документ проголосували 243 депутати.

Зараз крадіжка вважається дрібною, якщо вартість майна на момент злочину не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (302,8 гривні станом на 2024 рік). Оскільки в Україні діє воєнний стан, то дрібна крадіжка автоматично кваліфікується за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу, за що загрожує до від 5 до 8 років увʼязнення. Це призводить до перевантажень судів справами та засудження людей за крадіжку, наприклад, пляшки віскі.

Автори закону в записці пояснюють, що такі покарання не співмірні з подібними легкими злочинами.

Головне науково-експертне управління парламенту в коментарі до законопроєкту також вказало, що поріг кримінальної відповідальності занадто низький, але в разі ухвалення документ потягне за собою зміни цілої низки статей Кримінального кодексу.

Як змінилися штрафи за крадіжку

Щодо штрафів, то вони такі:

за крадіжку до 757 гривень — від 850 до 1 700 гривень;

за крадіжку від 758 до 3 028 гривень — від 1 700 до 5 100 гривень;

за повторну дрібну крадіжку — від 8 500 до 17 000 гривень.